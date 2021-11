Aaron Carter accueille son premier enfant avec sa fiancée Melanie Martin

Aaron Carter est papa pour la première fois, accueille son fils, Prince Lyric Carter, au monde avec fiancée Mélanie Martin.

Aaron a annoncé la nouvelle passionnante lundi, en publiant une photo de son nouveau-né et une légende : « Section d’urgence C après 13 heures de travail, mais mon fiancé est en excellente santé, merci seigneur et le personnel incroyablement gentil et aimant ici. Prince est précieux, je t’aime fils . »

De toute évidence, c’était un événement émouvant, comme l’écrit Aaron: « Ta maman t’aime alors que je verse des larmes au téléphone. »

Aaron dit que c’est lui qui a coupé le cordon ombilical de son fils et écrit à Melanie : « Je suis tellement fier de toi chérie tu l’as fait je t’aime de tout mon cœur mes belles bénédictions de Dieu. »

TMZ a cassé l’histoire, Aaron et Melanie avaient prévu de nommant leur fils Prince comme un clin d’œil à Michael Jackson. Aaron et Michael étaient proches, et bien sûr, Michael était connu comme le Prince de la Pop.

Félicitations!