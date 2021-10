Aaron Carter Cops Plea in 2017 DUI Case, 12 mois de probation

Aaron Carter peut enfin fermer le livre sur son cas de DUI d’il y a 4 ans en Géorgie – et il doit être assez heureux, car il s’en va sans faire un jour de prison.

Un greffier du tribunal du comté de Habersham a déclaré à TMZ … Aaron a conclu un accord avec les procureurs, acceptant de plaider sans conteste la conduite imprudente pour l’arrêt de 2017, où il a refusé de se soumettre à un alcootest. La charge DUI disparaît.

On nous dit qu’Aaron sera placé en probation de 12 mois, tout en devant effectuer 40 heures de service communautaire et suivre des cours de réduction des risques de DUI … en plus, débourser environ 1 500 $ en frais de justice et amendes. AC sera également soumis à une évaluation de la toxicomanie et de l’alcool, et doit se conformer à tout autre traitement jugé approprié.

En supposant que tout se passe bien pendant sa probation, il n’aura pas à passer de temps derrière les barreaux – ce qui était techniquement envisageable lorsqu’il a été arrêté.

Vous vous souviendrez… Aaron s’est fait arrêter à Habersham lors d’une croisière avec sa petite amie de l’époque, Madison Parker, mais a refusé de se soumettre à l’alcootest lorsque les flics ont soupçonné qu’il était sous l’influence.

Maintenant, l’affaire est officiellement terminée.

Alors, quelle est la prochaine étape pour Carter ? Il a dit auparavant TMZ Sports il envisage un autre match de boxe de célébrités après avoir perdu son premier contre Lamar Odom.

Basé sur ce premier combat, il devrait prier Lamar montre autant de pitié que les procureurs l’ont fait dans l’affaire DUI !!!