Aaron Carter devient papa alors qu’il accueille son premier enfant avec sa fiancée

Aaron et Melanie sont parents d’un petit garçon (Photo : Instagram, @aaroncarter / @missmelaniemartin)

Aaron Carter est aux anges après avoir accueilli son premier enfant avec sa fiancée Melanie Martin.

Le chanteur de 33 ans a annoncé l’arrivée de son fils, prénommé Prince Lyric, lundi via Instagram et a partagé la première photo du nouveau-né.

Sur la photo, on voit le tot allongé sur une table alors qu’Aaron coupe le cordon ombilical. Il a également détaillé le travail atroce de Melanie qui a duré plus d’une demi-journée et l’a obligée à subir une césarienne d’urgence.

Rappelant l’expérience, Aaron a écrit dans la légende: » Section d’urgence C après 13 heures de travail, mais mon fiancé est en bonne santé, merci seigneur et le personnel incroyablement gentil et aimant ici. »

Confirmant le nom de son fils, il a poursuivi: « Prince est précieux, je t’aime fils. Ta maman t’aime alors que je verse des larmes au téléphone. C’est moi qui coupe son cordon ombilical ma précieuse famille #TheCarters @missmelaniemartin Je suis tellement fière de toi chérie tu l’as fait Je t’aime de tout mon cœur mes belles bénédictions de Dieu.’

Melanie avait précédemment partagé un selfie d’elle et d’Aaron posant dans leurs blouses d’hôpital.

Les fans se sont précipités pour féliciter l’heureux couple, avec un commentaire : « Félicitations !!! Oh mon regard sur tous ces cheveux ! Il est si mignon!!!’

‘Félicitations! Tu vas être un papa de 8e année », a écrit gentiment un autre.

Un adepte a déclaré: « Je suis tellement heureux pour toi Aaron que tu aies tout ce que tu as toujours voulu! » ❤️ Félicitations ! Il est tellement beau!’

Aaron avait précédemment révélé qu’ils avaient choisi de donner à leur fils le nom de Michael Jackson, qui était un ami et un mentor pour lui.

Melanie a enduré 13 heures de travail et une césarienne (Photo : Instagram, @missmelaniemartin)

Des semaines avant l’arrivée de Prince, un Aaron excité a dit à ses partisans : » Il est presque là !!! Nous sommes tellement prêts à être parents. Tellement reconnaissant pour votre soutien.

« Merci de m’avoir permis de grandir et de prospérer afin que je puisse être le meilleur père possible avec la meilleure maman, fiancée et ma future femme. »

Melanie est tombée enceinte l’année dernière mais Aaron a annoncé qu’elle avait fait une fausse couche en juin 2020.

Cependant, la situation déchirante a ramené le couple ensemble après s’être brièvement séparé et s’être fort bien depuis.

Aaron a déclaré à l’époque: «Mon cœur ne l’a jamais lâchée et je ne pouvais rien y faire. Et je suis devenu si misérable et seul.

Quelques jours avant de partager la nouvelle de la fausse couche, Aaron et Melanie ont annoncé qu’ils étaient fiancés après deux mois de relation.

