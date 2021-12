Aaron Carter et sa fiancée Melanie Martin se séparent 1 semaine après la naissance de leur fils

Aaron Carter et sa fiancée ne sont plus – juste une semaine après qu’ils soient devenus parents pour la première fois ensemble – et il semble que davantage de drames familiaux Carter soient à blâmer pour la séparation.

Aaron a annoncé qu’il et Mélanie Martin l’a appelé tôt mardi matin, en disant: « Il y a eu un très gros mensonge et ma sœur a communiqué avec mon ex-fiancé a tout gâché étant donné qu’elle savait ce qu’Angel a essayé de me faire au tribunal, merci Angel, vous avez ruiné ma famille. Que Dieu vous bénisse. «

Comme nous l’avons signalé, Aaron a eu de sérieux problèmes avec sa famille, y compris avec sa sœur jumelle, ange, dont il a apparemment appris qu’il était en communication régulière avec Melanie.

Aaron poursuit : « J’ai la famille la plus trompeuse et la plus rusée et Melanie m’a menti tout le temps en communiquant avec ma sœur jumelle et les membres de la famille qui ont essayé de me mettre en prison et qui ont essayé de obtenir une tutelle sur moi au tribunal. Je suis choqué que ce soit horrible. »

De plus, du moins selon Aaron, Melanie quitte la Californie et emmène le fils du couple avec elle. Il dit qu’elle part pour Vegas avec un ami nommé Carmen de « 90 Day Fiance » et accuse Mélanie d’avoir eu le plan de sauvegarde depuis le début.

Comme nous l’avons signalé, Aaron et Melanie ont accueilli Prince Lyric Carter lundi dernier après une césarienne d’urgence et 13 heures de travail.

À l’époque, Aaron a déclaré à propos de Melanie: « Je suis tellement fier de toi, chérie, tu l’as fait, je t’aime de tout mon cœur, mes belles bénédictions de Dieu. »

Les choses changent vite.