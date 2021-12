Aaron Carter et sa fiancée se séparent une semaine après avoir eu leur bébé. Que? Une semaine après avoir accueilli leur premier enfant ensemble, Aaron Carter et Melanie Martin ont rompu et il semble y avoir beaucoup de DRAME ! Entre les deux… DRAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAA.

TMZ rapporte qu’Aaron a annoncé que lui et Melanie se sont séparés mardi matin, en disant :

« Il y a eu un gros mensonge et ma sœur communiquant avec ma fiancée a tout gâché étant donné qu’elle savait ce qu’Angel a essayé de me faire au tribunal, merci Angel, tu as ruiné ma famille. Que Dieu te bénisse. »

Il a écrit tout ça, juste comme ça. Angel est la sœur d’Aaron et il aurait eu de graves problèmes avec sa famille à plusieurs reprises, y compris sa sœur jumelle Angel – qui a apparemment été en contact régulier avec Melanie, a appris Aaron.

« J’ai la famille la plus conspiratrice et trompeuse et Melanie m’a menti tout le temps en communiquant avec ma sœur jumelle et les membres de la famille qui ont essayé de me mettre en prison et qui ont essayé d’obtenir une tutelle devant le tribunal. Je suis impressionné, c’est horrible. »

Et le pire, c’est que selon Aaron, Melanie quitte la Californie et emmène son bébé avec elle. Le petit frère de Nick Carter dit que Melanie va à Las Vegas avec une amie nommée Carmen de la série « 90 Day Fiance » et accuse sa petite maman d’avoir planifié tout ce plan B depuis longtemps.

Aaron Carter et Melanie ont accueilli leur premier enfant ensemble, le prince Lyric Carter lundi dernier, via une césarienne d’urgence, après 13 heures de travail… omg !

À l’époque, Aaron a déclaré à propos de Melanie: « Je suis tellement fier de toi chérie tu l’as fait, je t’aime de tout mon cœur mes belles bénédictions de Dieu. »

Mon Dieu, Aaron écrit tout comme ça sans signes de ponctuation et je ne peux pas… JE NE PEUX PAS ! Comment peux-tu écrire comme ça ? OK OK. Le fait est qu’il y a DRAMA dans la vie d’Aaron. Sa petite maman le quitte et prend le bébé.

Ainsi, Aaron Carter et sa fiancée se séparent une semaine après avoir eu leur bébé. Tout peut tellement changer en une seconde…

Au fait, j’ai vu des photos de Mélanie et ça fait mal de voir ses yeux. Pourquoi tes paupières sont-elles si ridées ? WTF ? Bon, si tu mets des balais comme des faux cils… ok, je comprends.