Aaron Carter était en couple avec Mel B. Carter affirme qu’elle avait une relation discrète avec les Spice Girls « il y a seulement trois ans » en 2018.

« C’était très discret. Peu de gens le savaient, oui, nous étions ensemble depuis quelques mois « – a déclaré Aaron sur la chaîne Youtube, VladTV.

Plus tôt dans l’interview, Aaron a affirmé qu’il était également brièvement sorti avec Karina Smirnoff, star de Danse avec les stars, et que son fiancé et partenaire de danse Maksim Chmerkovski lui a reproché leur séparation.

Ce qui est amusant, c’est qu’il a dit que la fille de Mel B, Angel, 14 ans, était une de ses fans et a été choquée lorsqu’il a découvert que sa mère était en couple avec lui. Aaron se souvient : « Sa fille est entrée et s’est dit : ‘Je n’arrive pas à croire que tu fréquentes Aaron. J’avais des posters de lui sur mon mur. »

AH BON? Affiches? Des affiches de… Aaron Carter ? BAHAHAHAHAHAHAHAHAHA… d’accord.

Dans le rapport du Daily Mail, ils notent qu’Aaron a discuté de sa brève liaison avec Mel B mais n’a jamais parlé directement des rumeurs selon lesquelles elle l’aurait rencontré quelques mois seulement avant d’entrer en cure de désintoxication pour alcoolisme et dépendance sexuelle. Un ami de Scary Spice a dit au Sun à l’époque que Mel était folle de sexe et qu’Aaron n’était qu’un des hommes avec qui elle avait couché pendant cette période difficile de sa vie.

À propos de sa romance avec Karina, il a déclaré qu' »ils n’avaient rien de sexuel » et a affirmé que cela s’était produit lorsqu’il participait à la saison neuf de la série DWTS, en 2009. Ils sont arrivés à la cinquième place. Elle s’était battue avec Maksim et ils se sont intéressés l’un à l’autre. Aaron a affirmé que Maksim était en colère contre lui tout au long de la compétition. Et il lui a reproché sa rupture avec Karina.

Aaron a également parlé de Britney Spears et a déclaré qu’il avait tourné avec elle pendant deux ans, lors de sa tournée Baby One More Time de 1999 à 2000. Le point de vente note que Carter faisait en fait partie de la tournée » I Did It Again « . de 2000 à 2001.

Il a également déclaré qu’il avait été expulsé de la tournée des Backstreet Boys à l’âge de neuf ans, parce que les gars du groupe – y compris son frère aîné Nick – étaient jaloux qu’il les regarde jouer hors scène et que les fans criaient pour lui sur scène. de pour eux.

