Aaron Carter obtient un accord de plaidoyer dans l’affaire DUI

L’accusation de DUI 2017 d’Aaron Carter a été officiellement rejetée, rapporte TMZ, après que l’ancien enfant star a conclu un accord avec les procureurs pour plaider sans conteste la conduite imprudente. Un greffier du tribunal du comté de Habersham, en Géorgie, a déclaré au point de vente qu’après que Carter eut refusé de se soumettre à un alcootest après avoir été arrêté en 2017, il serait placé en probation de 12 mois et contraint de terminer 40 heures de travaux d’intérêt général.

Il devra également suivre des cours de réduction des risques DUI et payer environ 1 500 $ en frais de justice et amendes. Carter sera également soumis à une évaluation de la toxicomanie et de l’alcool et contraint de se conformer à tout traitement jugé approprié. Si Carter respecte toutes ces conditions, il ne passera pas de temps derrière les barreaux, ce qui était à l’origine sur la table lorsqu’il a été initialement arrêté et soupçonné d’être sous l’influence de l’alcool alors qu’il était en voiture avec sa petite amie de l’époque, Madison Parker. .

Carter a depuis continué sa vie, faisant ses débuts le mois dernier dans la revue de nu Naked Boys Singing ! au Jewel Box Theatre de Las Vegas. « Je pense que le corps nu est une belle chose », a déclaré Carter à Variety lors de la publication de l’annonce du casting. « Nous sommes tous nés nus. » L’interprète de « Aaron’s Party (Come Get It) » est également sur OnlyFans, dont il a dit au magazine qu’il était « très édifiant » en tant que mannequin. « Ils vous font vous sentir attirant et bien dans votre peau. J’aime cette plate-forme de médias sociaux plus que toute autre plate-forme. Ce n’est pas une question d’argent. C’est une question de fans », a-t-il déclaré.

Carter a également affronté l’engouement pour la boxe des célébrités, se faisant éliminer lors d’un combat de courte durée contre Lamar Odom en juin à Atlantic City. « J’ai fait de mon mieux. Je me suis battu comme un lion », a tweeté Carter après sa défaite face à l’ancien joueur de la NBA. « Il était énorme. Et au moins je ne suis pas entré [there] comme un p—y. » Il a poursuivi: « J’ai reçu un coup de poing dans la gorge si fort lol que c’était tellement amusant !!!! En fait, je me suis éclaté pour que vous puissiez tous dire ce que vous voulez. Mais je ne te vois pas à 6′ combattre un géant. »