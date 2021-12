Aaron Carter se sépare de sa petite amie Melanie Martin 1 semaine après la naissance de son fils

Aaron Carter et sa fiancée Melanie Martin ont appelé à la cessation une semaine seulement après avoir accueilli leur fils Prince Lyric via une césarienne d’urgence. L’interprète de « I Want Candy » a annoncé la rupture sur Twitter tôt mardi, accusant sa famille de « tromper de connivence » d’avoir facilité la rupture et de l’avoir laissé dévasté.

« Il y a eu un très gros mensonge et ma sœur communiquant avec mon ex fiancé (sic) a tout gâché étant donné qu’elle savait quoi [twin sister Angel Carter] essayé de me faire au tribunal merci mon ange tu as ruiné ma famille. Que Dieu vous bénisse », a écrit Carter sur Twitter, ajoutant plus tard : « J’ai la famille la plus trompeuse et trompeuse et Melanie m’a menti tout le temps en communiquant avec ma sœur jumelle et les membres de la famille qui ont essayé de me mettre en prison et qui ont essayé de obtenir une tutelle sur moi au tribunal. Je suis choqué (sic) c’est horrible. »

Pour des raisons personnelles, Melanie Martin et moi avons décidé de nous séparer. Il y a eu un très gros mensonge et ma sœur a communiqué avec mon ex-fiancé a tout gâché étant donné qu’elle savait ce qu’Angel a essayé de me faire au tribunal, merci Angel, vous avez ruiné ma famille. Dieu vous protège – AARON CARTER (@aaroncarter) 30 novembre 2021

Carter a ensuite allégué que Martin tentait de quitter la Californie avec leur fils nouveau-né pour rester à Las Vegas avec la personnalité de 90 Day Fiancé Carmen Nys, l’accusant d’avoir planifié tout cela depuis le début. « Je ne me suis jamais senti aussi dévasté et trahi et menti de toute ma vie, c’est une situation tellement horrible étant donné que le prince ne mérite rien de tout cela et maintenant c’est mon travail d’être juste un père célibataire et c’est ce qui va arriver. » Carter continua.

L’ancien enfant star a également répondu à un fan qui a déclaré que partager ce drame publiquement était « un aveu de combien [he’s] souffrant » de « dépendance et de traumatisme », applaudissant, « Je ne souffre d’aucun problème de dépendance, c’est très épouvantable et impoli de votre part de dire que j’attends des excuses. »

Après ses premiers tweets, Carter est revenu plus tard mardi auprès des fans, écrivant que lui et Martin « appréciaient tous les deux le soutien et l’inquiétude » qui leur avaient été témoignés. « Nous continuerons tous les deux à faire du prince notre priorité pendant cette période difficile », a-t-il ajouté aux côtés d’un emoji au cœur brisé avant de demander aux fans de « veuillez être respectueux pendant que nous faisons la transition et naviguons dans cette situation malheureuse ».

Carter et Martin ont accueilli leur fils Prince Lyric ensemble la semaine dernière après 13 heures de travail et une césarienne d’urgence. À l’époque, Carter a déclaré à propos de son ex : « Je suis tellement fier de toi chérie, tu l’as fait, je t’aime de tout mon cœur, mes belles bénédictions de Dieu. »