Aaron Cresswell refroidit les discussions sur la Ligue des champions mais pense que West Ham United peut répéter le résultat de Liverpool contre Chelsea et plaide pour Michail Antonio

La star de West Ham United, Aaron Cresswell, pense qu’ils peuvent « rectifier » leur forme avec une victoire contre Chelsea.

L’équipe de David Moyes est sans victoire lors de ses trois derniers matchs, mais Creswell pense que Michail Antonio et le reste de l’attaque peuvent « réparer cela » contre les leaders de la ligue.

CaméraSport

West Ham a connu une excellente saison jusqu’à présent, mais s’est légèrement estompé au cours des dernières semaines

West Ham a grimpé à la troisième place lorsqu’ils ont battu Liverpool et n’avaient que trois points de retard sur Chelsea, mais ont depuis subi des défaites consécutives contre Man City et les Wolves, puis ont concédé un égaliseur tardif contre Brighton.

Alors que les Irons sont toujours en quatrième position, ils vont se mettre l’eau à la bouche contre les Blues, en direct sur talkSPORT, en mauvaise forme et bien que Cresswell n’ait placé aucune attente, il pense qu’une victoire contre l’équipe de Thomas Tuchel peut relancer leur saison.

« Nous ne nous asseyons pas et n’avons aucun objectif quant à l’endroit où nous voulons finir ou quelque chose comme ça », a déclaré l’arrière gauche de West Ham.

« Ce n’est pas parce que nous avons perdu un match contre Man City et un match nul contre Brighton que cela n’entrave pas notre objectif de ce que nous voulons faire.

.

West Ham a connu un résultat de rêve contre Liverpool qui les avait placés à la troisième place du classement à l’époque

.

Contre Man City cependant, ils n’ont pas pu revendiquer un autre scalp

«Nous savons que tout au long de la saison, nous allions avoir un petit creux de forme.

« C’est à nous de rectifier cela et d’y remédier et, comme je l’ai dit, certainement contre Chelsea, quelle façon de le faire et c’est ce que nous visons.

« Nous voulons tirer le maximum de points des matchs auxquels nous jouons, que ce soit [against] la meilleure équipe de la ligue ou la pire équipe de la ligue, c’est notre objectif.

.

West Ham a également connu un succès récent contre Chelsea, au cours de la saison 2019/20, ils ont obtenu le doublé

Alors que le joueur de 31 ans et ses coéquipiers pensent être capables d’enregistrer une nouvelle victoire célèbre contre l’une des meilleures équipes de la ligue, il se méfie de la menace que représentent les Bleus.

« C’est une équipe fantastique avec Man City et Liverpool en ce moment, ils sont tous en forme.

« Il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions donner un match à personne dans cette division et nous l’avons certainement montré parfois et nous voulons le montrer à nouveau samedi. »

.

Chelsea a battu Watford lors de son dernier match mais a eu la chance de repartir avec les trois points

Si Cresswell et ses coéquipiers veulent remporter une victoire célèbre, ils devraient franchir la défense la plus serrée de la ligue et avoir besoin que leurs attaquants tirent à plein régime.

Leur front s’est refroidi ces dernières semaines, l’avant-centre Antonio n’ayant pas marqué lors de cinq matchs de Premier League.

« C’est important, pas seulement pour Mic [Antonio], important pour toute l’équipe, certainement pour les quatre premiers, ont un peu raté le coup ces derniers temps », a-t-il ajouté.

«Ce ne sont que quelques matchs, je suis sûr que tout au long de la saison, chaque équipe connaîtra une petite baisse de forme ou certainement une volonté individuelle.

« Regardez comme je le dis, quel moment et quel endroit pour corriger cela contre Chelsea dans un derby londonien et c’est certainement ce que les gars chercheront à faire, j’en suis sûr. »