Aaron Donald, Jalen Ramsey font partie de l’élite

Les Rams se moquent de ces soi-disant « choix au repêchage ».

Depuis que Sean McVay a été embauché par les Rams pour être leur entraîneur-chef, ils ont constamment échangé des choix de repêchage contre des vétérans éprouvés qui peuvent immédiatement faire la différence vers une course au titre. Jalen Ramsey, Matthew Stafford, Brandin Cooks et maintenant Von Miller ont tous été acquis en échangeant des choix de repêchage premium. C’est une stratégie inhabituelle, mais cela a certainement fonctionné pour McVay et le directeur général Les Snead.

Maintenant, alors que les Rams se préparent pour un autre Super Bowl derrière la meilleure attaque de la ligue, ils ont sans doute le meilleur trio de défenseurs de l’autre côté du ballon pour les aider à clôturer les matchs.

Aaron Donald. Jalen Ramsey. Von Miller.

Les Rams n’auront peut-être plus jamais de choix au repêchage! Mais une défense avec Aaron Donald, Von Miller et Jalen Ramsey en vaut la peine – Michael F. Florio (@MichaelFFlorio) 1er novembre 2021

Les Rams sortent d’une année où ils avaient confortablement la meilleure défense de la ligue avec un plan centré sur Donald et Ramsey et maintenant ils ont Miller. Miller a semblé aussi bon que par le passé cette saison, accumulant 4,5 sacs en seulement sept matchs.

L’ajout de Miller crée un tout nouveau monde de problèmes pour les équipes qui sont confrontées à la tâche malheureuse de devoir jouer contre les Rams. Leonard Floyd entre dans un rôle où il est désormais le troisième passeur le plus dangereux des Rams au lieu du deuxième. Des joueurs comme Floyd et Dante Fowler Jr. ont beaucoup profité de jouer avec Donald dans le passé.

Ce n’est pas un affront pour Floyd et Fowler, qui sont des joueurs plus que compétents à part entière, mais aucun d’eux n’est Miller. Miller est le futur Hall of Famer, l’un des rares joueurs de l’histoire de la NFL à franchir la barrière insaisissable des 100 sacs au cours de sa carrière.

Donald et Miller du même côté de la ligne défensive est un cauchemar total pour les défenses adverses. Donald est toujours susceptible d’attirer la majorité de l’attention dans la protection des laissez-passer, laissant plus d’opportunités individuelles à Miller. Il est difficile pour les infractions de doubler logistiquement l’équipe Donald et Miller sans s’exposer à de mauvaises situations de blocage contre Floyd et les autres Rams.

Les équipes qui décident de laisser des bloqueurs supplémentaires auront probablement du mal à générer une attaque cohérente. Plus de bloqueurs signifie moins de récepteurs sur les itinéraires, ce qui signifie des affrontements plus faciles pour le meilleur demi de coin de la ligue à Ramsey. Le trading pour Miller est plus qu’une acquisition de dernière seconde pour une équipe à la date limite, cela crée également un problème mathématique difficile à résoudre les jours de match.

Les Rams ont créé une défense qui complète parfaitement leur attaque puissante. Une fois que Stafford et l’offensive des Rams commenceront à marquer des points, Donald et Miller pourront se coincer les oreilles dans des situations de jeu de passes de plus en plus évidentes – avec Ramsey colportant des lancers errants derrière eux. Le tout pour le prix d’un choix de deuxième et troisième ronde.

Bonne chance à tous ceux qui jouent contre les Rams cette année, la vie est devenue beaucoup plus difficile.

