Aaron Gordon et son avenir : il renouvellera son contrat avec les Denver Nuggets

L’un des braquages ​​du passé du marché des transferts en NBA était, sans aucun doute, celui de Aaron Gordon. Profitant de la situation sportive désastreuse d’Orlando Magic et de ses besoins de restructuration, de pépites de Denver Ils n’ont pas hésité à proposer à Gary Harris de débarquer l’un des joueurs les plus intéressants de la ligue.

En croissance constante, beaucoup pensaient qu’Aaron Gordon était encore un dunker de haut niveau et à peine plus. Rien n’est plus éloigné de la réalité, puisque l’Américain 4 est un joueur plus qu’utilisable lorsqu’il s’agit de dribbler son défenseur, de prendre des tirs extérieurs très importants, de marquer des points depuis de nombreuses positions différentes sur le sol, de collaborer au rebond dans les deux anneaux.. .

La décision concernant votre avenir

Cependant, le séjour d’Aaron Gordon au cours de cette prochaine saison aux Denver Nuggets n’était pas garanti et le joueur intérieur devait décider s’il devait partir ou rester. Il semble que le joueur et la franchise du Colorado aient réussi à conclure un accord qui pourrait être officialisé très prochainement.

Toutes les routes indiquent qu’Aaron Gordon renouvellera son contrat avec les Denver Nuggets pour 4 années supplémentaires, une prolongation qui signifiera la Mike Malone un coût de 88 millions de dollars.

Près de Jamal Murray et Nikola Jokic comme les principales stars de l’équipe, avec le soutien de joueurs de soutien qui grandissent de plus en plus comme Monte Morris, Michael Porter Jr. ou Facundo Campazzo, avec les nouvelles de Jeff Green ou JaMychal Green, la jeunesse de Bol Bol, Vlatko Çançar… Belle mine de ces Denver Nuggets pour une saison où ils continueront d’être l’un des candidats les plus sérieux pour aller loin dans la Conférence Ouest.