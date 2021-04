Aaron Hirschhorn, ancien membre du conseil d’administration de Rover et vétéran de la technologie pour animaux de compagnie, décède dans un accident de bateau à Miami

Aaron Hirschhorn. (Photo LinkedIn)

Aaron Hirschhorn, un vétéran de la technologie et ancien membre du conseil d’administration de Rover basé à Seattle, est décédé dimanche dans un accident de bateau près de Miami Beach, en Floride. Il avait 42 ans.

Hirschhorn était un entrepreneur et un investisseur de longue date qui a fondé la start-up DogVacay avec sa femme Karine Nissim en 2012. La société basée à Santa Monica, en Californie, a levé près de 50 millions de dollars et était un concurrent de premier plan dans l’industrie des services pour animaux de compagnie avant d’être rachetée par Rover. en 2017.

Hirschhorn a siégé au conseil d’administration de Rover pendant un an. Il y a un mois sur LinkedIn, il a qualifié la nouvelle des projets de Rover de rendre publique via un accord SPAC «une journée incroyable».

«Chez Rover, nous avons tous été attristés d’apprendre le décès soudain d’Aaron. Nos pensées vont à sa famille, à ses amis et à ses collègues pendant cette période douloureuse », a déclaré Rover dans une déclaration fournie à . mercredi. «Son amour des animaux et son engagement envers les animaux de compagnie ont été illustrés par sa fondation et son leadership de DogVacay et Gallant, mais sa vision de ce qui était possible dans l’industrie des animaux de compagnie allait bien au-delà de ce qu’il avait déjà accompli.

En 2018, Hirschhorn a fondé une autre startup axée sur les animaux de compagnie appelée Gallant, qui stocke les cellules souches de chien afin qu’elles soient accessibles pour les traitements futurs.

Hirschhorn a déménagé de Los Angeles à Miami Beach il y a environ trois ans, selon le Miami Herald.

Le journal a déclaré que la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission et la garde côtière américaine ont signalé un accident dimanche entre un bateau à moteur Chris-Craft de 38 pieds et une motomarine.

Hirschhorn conduisait sa planche de surf à foil électrique et est décédé sur les lieux. Dans un post Instagram lundi, sa femme a écrit: «Mon mari bien-aimé de dix ans est décédé hier dans un accident. Nous sommes brisés et ne serons plus jamais les mêmes.

L’Instagram de Hirschhorn montre de nombreuses images de famille et des scènes de son style de vie actif. «Je fais du sport et je me blesse beaucoup», lit-on dans sa description de profil.

Le fil de photos illustre également son amour pour les chiens.

Après l’acquisition de Rover, Hirschhorn a qualifié la croissance de DogVacay de «voyage incroyable».

«Notre objectif a toujours été de rendre les soins de qualité pour animaux accessibles à tous, et avec l’expérience et l’expertise de Rover et DogVacay, nous continuerons à créer la meilleure solution pour notre communauté d’accueil, nos parents d’animaux de compagnie et, plus important encore, nos animaux de compagnie que nous aimons. famille », a-t-il dit à l’époque.

Selon le site Web Gallant, Hirschhorn a fondé cette société «après avoir expérimenté le pouvoir de la médecine régénérative pour lui-même» lorsqu’il a subi un traitement à base de cellules souches uniques «pour guérir une blessure au dos débilitante.

Hirschhorn a présenté Gallant dans un épisode de 2019 de la série télévisée ABC «Shark Tank» et a obtenu un investissement de Lori Greiner et Anne Wojcicki, cofondatrice et PDG de 23andMe.

Le Miami Herald a rapporté que Hirschhorn laisse dans le deuil sa femme et leurs trois jeunes enfants: une fille à la maternelle, un fils en première année et un fils en deuxième année.