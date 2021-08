Aaron Judge a condamné le meilleur porteur de ballon des Orioles de Baltimore

in

Le jardinier Aaron Juge sortir le meilleur porteur de ballon des Orioles de Baltimore avec un tir net au MLB.

À travers les Orioles de Baltimore vs. Yankees de New York, Juge a implanté le respect chez Cedric Mullins, le porteur de ballon le plus talentueux des Orioles cette saison de la MLB.

Mullins a frappé un coup qui a touché le mur, mais a voulu abuser de la distance entre la deuxième base et le but du champ droit au Yankee Stadium. Aaron Juge comme d’habitude il attrapa le ballon avec toute la patience et réalisa un tir culminant qui tomba entre les mains de Gleyber Torres pour condamner Mullins.

Cedric Mullins a 20 buts volés cette saison, le deuxième de la Ligue américaine et le leader de son équipe, cependant, Judge est le voltigeur avec le plus de passes décisives de son équipe et l’un des bras qui doivent être respectés à LA.

Aaron Juge a été le meilleur avec le bois de la Yankees cette saison et cela s’est reflété lorsqu’il a été le seul frappeur de l’équipe à se rendre au match des étoiles de la MLB2021.

