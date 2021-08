Aaron Judge a égalé la marque que personne n’a faite aux Yankees depuis Alfonso Soriano

Le jardinier Aaron Juge a réalisé une séquence de coups sûrs que seul Alfonso Soriano avait réussi au cours des 8 dernières années avec le Yankees de New York dans le MLB.

Alex Rodriguez est arrivé à Yankees via le changement des Texas Rangers, mais pas pour n’importe quel joueur, mais pour Alsonfo Soriano, l’un des meilleurs voltigeurs latinos qui ont traversé le MLB.

Judge et Stanton ont tous deux été fougueux lors des derniers matchs des ligues majeures.

A travers le dernier match de la Série entre les Yankees Athlètes de New York et d’Oakland, Aaron Juge Il a marqué pour le cinquième match consécutif pour la deuxième fois cette saison, aucun voltigeur depuis 2013 n’a pu le faire depuis Alfonso Soriano.

5e match consécutif à plusieurs coups pour Aaron Judge pic.twitter.com/8CTLjTkDkk – Dillard Barnhart (@ BarnHasSpoken2) 28 août 2021

Aaron Judge : premier voltigeur des Yankees avec plusieurs coups sûrs en 5 matchs consécutifs depuis Alfonso Soriano en 2013 – Statistiques des Yankees de New York (@nyyankeesstats) 28 août 2021

Atteindre ce record n’est pas un signe de plus que de cohérence de la part d’Aaron Judge, depuis 2013 de nombreux voltigeurs sont passés par l’organisation de la Yankees de New York et n’avait pas réussi quelque chose comme ça, ce n’est pas facile non plus. Judge a été le plus régulier des Mules depuis sa création jusqu’à ce jour, avec seulement un mois avant la fin de la saison 2021.

Une fois de plus, il est démontré pourquoi il était le seul frappeur de son équipe à assister au match des étoiles dans les majeures.

