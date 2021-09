Aaron Judge a prononcé sa peine à New York avec ses pointes honorifiques

in

Le jardinier Aaron Juge des Yankees Il a frappé un home run en solo en utilisant les pointes qui honorent ce qui s’est passé à New York il y a 20 ans avec les Twin Towers.

Avant le deuxième match des Mets contre les Yankees ce 11 septembre précisément alors que cela fait 20 ans que New York a survécu à l’une des attaques les plus meurtrières de l’histoire en voyant ses tours jumelles tomber, où de nombreuses personnes ont perdu la vie et d’autres ont perdu leurs proches.

Aaron Judge et Pete Alonso portent des pointes qui honorent les soldats tombés et décédés. Dans la première manche des expéditions de Taijuan Walker, Judge a frappé son 31e home run de la saison. Le juge frappe 293. avec 31 circuits, 77 points produits, 140 coups sûrs et 6 buts volés.

Aaron Judge enchaîne son HR 31 de la saison. 424 pieds HR #SquadUp pic.twitter.com/xNh71O4Vhn – Joframaso⚾️ (@joframaso) 12 septembre 2021

Les pointes qu’Aaron Judge utilisera aujourd’hui en l’honneur du corps de secours du 11 septembre 2001. pic.twitter.com/SmpcimaJqn – Joframaso⚾️ (@joframaso) 11 septembre 2021

La première manche a été fructueuse pour les Yankees de New York, qui ont commencé avec un coup sûr de Gleyber Torres, un circuit en solo de Kyle Higashioka, Aaron Judge et deux points avec l’aimable autorisation de Brett Gardner.

Cependant, dans la manche suivante, Corey Kluber a accordé 3 points grâce à un doublé de Kevin Pillar, un triple de James McCann et un simple de Taijuan Walker.