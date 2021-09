Aaron Judge a sauvé Aroldis Chapman avec une pièce brillante

Le jardinier Aaron Juge a sauvé Aroldis Chapman d’un coup sûr grâce à Javier Baez en plein match des Mets de New York et des Yankees de New York.

Au cours du deuxième match de la série entre les Yankees de New York 2 mois New York en neuvième manche Javier Baez est allé au bâton avec rien et si personne ne le sera avant de m’envoyer m’agenouiller avec la possibilité d’égaliser le match avec un poivron ou pour faire une touche et se mettre en circulation à la disposition de ses coéquipiers pour être remorqué et passer le match.

Cependant, Javier Baez il a eu un bon contact en frappant une ligne chaude dans le champ droit qui est tombée dans le gant de Justin et a fait un excellent balayage pour l’attraper avec le ballon avant qu’il ne touche le sol, terminant un jeu brillant.

Aaron Juge Il ne lui a pas suffi d’enchaîner deux coups et de lancer trois points contre les Mets à des moments opportuns, mais il a également joué un rôle clé en neuvième manche, car après ce coup volé, JD Davis est venu et a frappé un doublé, sinon pour ce jeu par Aaron Judge le jeu allait être à égalité.

QU’EST-CE UNE PIÈCE PAR AARON JUGE pic.twitter.com/GcCWjLBgaz – Ben Verlander (@BenVerlander) 12 septembre 2021

Kevin Pillar a également été retiré sur des prises par Chapman dans cette manche et finalement James McCann a raté un ballon pour mettre fin au match.

Le vétéran Brett Gardner a également réussi 2 coups sûrs en 5 présences au bâton, dont un circuit en solo en première manche, tout comme le receveur Kyle Higashioka qui a réussi son 10e circuit de l’année.

En fin de compte, les Yankees de New York ont ​​remporté la victoire 8-7 sur les Mets, le perdant était Trevor May, remporté par Clay Homels et un autre arrêt par Aroldis Chapman.