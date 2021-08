Aaron Judge a sorti l’embrayage et l’enclos était génial pour les Yankees

Les Yankees de New York a joué un grand match avec le Les athlètes Oakland et terminer le premier match de la série dans le MLB 2021.

Après avoir pris une avance de six points en troisième manche grâce à deux circuits de Giancarlo Stanton et Joey Gallo, le partant Jameson Taillon n’a pas pu terminer le travail et a laissé les buts chargés, laissant le match 6-5 entre les mains d’Albert Abreu, un qui Josh Harrison a frappé un circuit pour égaliser le match 6-6.

C’est à ce moment-là que Cody Homels est arrivé pour tirer 1 manche blanche, puis que le Nicaraguayen Jonathan Loaisiga a lancé deux autres manches sans dommage également, Aroldis Chapman a culminé avec son 300e arrêt à vie et son 24e de la saison.

Le frappeur Aaron Judge a frappé un simple au neuvième pour conduire dans la course de tête qui a finalement abouti à la 12e victoire consécutive pour le Yankees de New York dans le MLB 2021 ; une séquence historique.

Les Yankees leurs deux principaux prétendants à la Wild Card de la Ligue américaine vont de plus en plus loin, ils sont les Red Sox de Boston et les athlètes d’Oakland n’ont pas encore balayé les athlètes s’ils veulent aller encore plus loin.