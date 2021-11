Aaron Judge met en ligne une photo avec Gleyber Torres qui allume les réseaux

Les joueurs de la Yankees de New York, Aaron Juge et Gleyber Torres pratiquer ensemble pour la saison 2022 de la Ligue majeure de baseball – MLB, où ils ont téléchargé un photo Cela a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux.

Ce vendredi, via Instagram, les deux joueurs des Yankees, Aaron Judge et Gleyber Torres ont été montrés en train de s’entraîner dans une cage de frappeurs sur une photo, qui a tourné sur les réseaux sociaux dans le monde de la Major League, en tant que voltigeur qu’il a l’air de frapper dans un profil opposé, oui , À gauche.

photo

Les garçons @ TheJudge44 @TorresGleyber via IG pic.twitter.com/R04jDk6XmT – Pinstripe Strong (@PinstripeStrong) 5 novembre 2021

En tant que coéquipiers et cherchant à être en forme pour la MLB 2022, le joueur de deuxième but et voltigeur des Yankees a pratiqué son swing et au moment de la photo, Judge est vu dans la cage positionnée dans le profil gaucher, donnant beaucoup à dire sur la réflexion qu’il s’exercerait à montrer une autre maison dans son bâton lors de la prochaine récolte.

Ambidextre?

De nombreux commentaires ont souligné que Judge s’entraîne pour être un frappeur à deux mains en MLB, ce que nous ne croyons pas, car il est un frappeur puissant dans son profil naturel (droit) et nous doutons qu’à ce stade il cherche à innover dans quelque chose qu’il ne sait pas fait à l’intersaison pour l’utiliser dans la campagne suivante.

Caméra selfie

Comme nous le savons tous, les caméras frontales (selfie) au moment d’une photo, vous placent presque toujours du côté opposé et c’est sûrement ce qui s’est passé dans l’image de Aaron Juge et Gleyber Torres, CREEEEEMOOS. Cependant, rien dans cette vie n’est impossible, mais nous ne voyons toujours pas de vidéo où « Le Juge » des Yankees se balance debout à gauche.

Aaron Judge est un frappeur qui a dans les ligues majeures un total de 571 coups sûrs, 158 circuits et une ligne offensive de .276 / .386 / .940 / .544, tous ces records, en tant que RIGHT HITTER, ALL.