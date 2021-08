Aaron Judge se frotte les mains face à Liam Hendriks

in

Le voltigeur de la Le juge des Yankees de New York Aaron, C’est le dernier de la chaussure de la All Star plus proche Liam Hendriks des White Sox de Chicago.

Ce soir, il a été prouvé que celui qui était autrefois Mvp (Joueur le plus précieux) Aaron Juge, vous connecte facilement à l’étoile la plus proche de la White Sox Liam Hendriks.

Être un jeu aujourd’hui historique et spectaculaire pour tout le marketing déversé sur le film Champ de rêves, le jeu s’est déroulé entre les neuvièmes de pseudo (surnoms) ‟Mules Bronx“Vs”Pattes blanches“

Tant d’événements marquants se sont produits pour la première fois dans le stade de Iowa, y compris les deux circuits de Judge, avec cinq points produits et deux points marqués, le tout en quatre apparitions officielles.

#ALLRise x Corn est le combo dont nous avions besoin. pic.twitter.com/zLjnmpQ0sN – Yankees de New York (@Yankees) 13 août 2021

Et si ce n’était pas une nouvelle histoire, c’est le domaine du « juge » sur Liam Hendriks, alors qu’il devrait en être autrement.

Aaron tiene buenos números cuando se enfrenta a Liam Hendriks, y aunque la muestra es pequeña si ¡cuenta!, porque se puede afirmar que en las situaciones que trabaja el derecho australiano son definitorias e importantes para cualquier aspiración del equipo llevarse la victoria, por esto sí compte! la paternité que le frappeur a sur le lanceur.

Du maïs sur le tas. #AllRise pic.twitter.com/nwQmuYjCiN – Yankees de New York (@Yankees) 13 août 2021

La durée de vie d’Aaron est de 2 contre 1 avec deux points marqués, un circuit, trois buts sur balles et trois points produits, avec un seul retrait au bâton en cinq matches à domicile, le tout en saison régulière. Cette saison, lors du match aller, il a marqué le match en dixième manche et en 2017, il a marqué, mais cette fois lors du match Wildcard, lorsque Liam travaillait pour Oakland.

Peut-être pensez-vous mais c’est peu, mais la question s’impose : – Combien de fois un plus proche affronte-t-il un frappeur au cours d’une saison ?

Pour parler des données apparemment petites : – Quand un plus proche fait face à cinq frappeurs (travaille généralement une manche), c’est comme s’il travaillait une manche et les deux tiers de l’autre, imaginez, si cinq n’est pas un échantillon important.

On peut donc dire qu’Aaron Judge frappe la star Liam Hendriks avec aisance.