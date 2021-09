TACHES leader Aaron Lewis a exhorté ses fans à scander « Fuck Joe Biden” lors d’un concert en Pennsylvanie.

Le rockeur conservateur au franc-parler, qui fait également des tournées et enregistre en tant qu’artiste country solo, a appelé la foule à le suivre dans le chant chargé de jurons contre le président lors de son apparition au Pavillon de Montage Mountain à Scranton le samedi 25 septembre.

Lewis est un critique fréquent du président qui a porté des chemises « Fuck Biden », « Impeach Biden » et « Je pourrais chier un meilleur président » tout en se produisant sur scène ces dernières semaines.

Aaronle dernier single solo de , “Suis-je le seul”, vise les libéraux et touche aux drapeaux américains qui brûlent et aux statues qui ont été enlevées dans le pays.

Lewis, qui est largement considéré comme l’un des musiciens de rock les plus politiquement conservateurs, a déclaré au Presse d’ancrage dans une interview de janvier 2020 qu’il considérait comme la première Atout destitution par la Chambre des représentants comme la représentation la plus claire de ce qui ne va pas avec l’Amérique ces jours-ci.

Lewis était un ardent critique de Le président Barack Obama, racontant à une foule lors d’un de ses concerts solo en 2016 : “Barack Obama aurait dû être destitué il y a longtemps. Chaque putain de décision qu’il prend est contre la Constitution, c’est contre ce qui est bon pour notre putain de pays, et il est vraiment le pire putain de président que nous ayons jamais eu dans l’histoire de ce putain de pays.”

Cette même année, Lewis Raconté Panneau d’affichage qu’il soutiendrait Donald Trump dans la course présidentielle américaine, même s’il a été “déçu” par le magnat de l’immobilier “avec les querelles et les injures”. Lewis a ajouté qu’il avait voté pour Sénateur Ted Cruz, Atoutconcurrent le plus proche de dans la course à l’investiture républicaine, dans la primaire du Massachusetts.

En juin, Lewis a fait la une des journaux lorsqu’il a accusé le Parti démocrate américain de lutter contre toutes les grandes initiatives en faveur des droits civiques et d’avoir une longue histoire de discrimination.



