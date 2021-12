Aaron Lewis de Staind explique comment les États-Unis sont devenus une nation si divisée : « Nous ne communiquons pas assez les uns avec les autres »

Lors d’une apparition à l’été 2021 sur Fox News‘ « Renard et ses amis » Afficher, TACHES leader Aaron Lewis discuté de son single solo controversé « Suis-je le seul ». La piste, qui vise les libéraux et aborde les drapeaux américains brûlés et les statues qui ont été enlevées dans le pays, a été écrite par Lewis avec Ira Doyen et Jeffrey Steele.

Parlant de l’inspiration pour la chanson, Lewis dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Eh bien, j’ai vécu la dernière année et demie avec vous et tout le monde dans ce pays, et je me suis retrouvé à de nombreuses occasions, comme vous tous, assis et me grattant la tête et me demandant ce qui se passe dans ce pays incroyable que nous avons. »

Aaron a poursuivi en disant que la clé pour connecter les gens des deux côtés de l’allée politique est d’ouvrir un dialogue en premier lieu.

« Je pense que nous ne parlons pas assez », a-t-il déclaré. « Je pense que nous ne communiquons pas assez les uns avec les autres. Je pense qu’ensemble, nous nous tenons debout et divisés, nous tombons. Et ce pays a fait des choses assez incroyables avec ces mots. »

Lorsqu’on lui demande comment trouver un terrain d’entente avec ceux avec qui nous ne sommes pas d’accord, Lewis a déclaré: « Juste le simple fil qui nous relie tous, à savoir que nous sommes américains. Et cela signifie quelque chose – cela signifie que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que n’importe quelle expérience humaine qui a jamais eu lieu. Et nous sommes bénis et nous avons de la chance de pouvoir nous réveiller le matin et de nous appeler américains. Peu importe de quel côté de la clôture vous vous tenez. »

le « Suis-je le seul » le chœur voit Lewis chantant: « Je ne suis pas le seul, je veux me battre / Pour mon amour du rouge et du blanc / Et du bleu, brûlant sur le sol / Une autre statue descend dans une ville près de chez toi. » Lewis critique aussi Bruce Springsteen à la fin du morceau, en chantant : « Suis-je le seul à arrêter de chanter à chaque fois qu’ils jouent un Springsteen chanson. »

On lui a demandé pourquoi il avait choisi d’appeler Springsteen dans les paroles de la chanson, Lewis Raconté Le fil quotidien‘s « Candace » show : « Parce qu’il s’est toujours présenté comme le gars de la classe moyenne entièrement américain. Et pendant toute cette folie, il a dit que si un homme était réélu à la présidence, il déménagerait en Australie. c’est ça ? Tu vas lâcher prise sur l’Amérique juste parce que tu n’aimes pas le type qui a pu entrer en fonction ?

En juillet dernier, Scott Borchetta, Groupe d’étiquettes Big Machinefondateur et président-directeur général de , a défendu la décision de l’entreprise de libérer « Suis-je le seul ». Borchettales commentaires de sont venus en réponse au blogueur de l’industrie Bob Lefsetz, qui a claqué Lewisla chanson de » odieuse « . Lefsetz a continué à appeler Lewis un « branleur bourgeois de droite » dont le morceau qui divise « aurait dû être joué à CPAC, entre les discours des idiots comme dire de refuser le ‘Fauci ouchie.' »

Lewis Raconté « Candace » qu’il y avait d’abord eu des réticences de la part des gens à propos de lui qui voulaient enregistrer et publier une chanson de protestation politique conservatrice aussi flagrante. « Il y a peut-être eu une petite teinte de cela au début, mais je pense que tout le monde a réussi à comprendre cela », a-t-il déclaré. « Et j’ai même reçu du soutien de certains endroits où je ne m’attendais pas à obtenir du soutien – comme ma maison de disques. Venez découvrir Scott Borchetta est assez important sur le premier amendement, la liberté d’expression. »

Springsteen peut être décrit comme Lewisl’opposé politique de , ayant été un adversaire virulent de l’ancien président américain Donald Trump à de nombreuses reprises. En août 2020, Bruce est allé jusqu’à autoriser l’utilisation de sa chanson « La montée » dans une vidéo diffusée pendant la nuit, l’un des Convention Nationale Démocratique.

Lewis, qui est largement considéré comme l’un des musiciens de rock les plus conservateurs sur le plan politique, a fait la une des journaux en septembre lorsqu’il a exhorté ses fans à scander « Fuck Joe Biden » au cours d’une TACHES concert en Pennsylvanie.

Aaron dit au Presse d’ancrage dans une interview de janvier 2020 qu’il considérait comme la première Donald Trump destitution par la Chambre des représentants comme la représentation la plus claire de ce qui ne va pas avec l’Amérique ces jours-ci.

Lewis était un ardent critique de Le président Barack Obama, déclarant à une foule lors d’un de ses concerts solo en 2016 : « Barack Obama aurait dû être destitué il y a longtemps. Chaque putain de décision qu’il prend est contre la Constitution, c’est contre ce qui est bon pour notre putain de pays, et il est vraiment le pire putain de président que nous ayons jamais eu dans l’histoire de ce putain de pays. »

Cette même année, Lewis Raconté Panneau d’affichage qu’il soutiendrait Atout dans la course présidentielle américaine, même s’il a été « déçu » par le magnat de l’immobilier « avec les querelles et les injures ». Lewis a ajouté qu’il avait voté pour Sénateur Ted Cruz, Atoutconcurrent le plus proche de dans la course à l’investiture républicaine, dans la primaire du Massachusetts.

En juin, Lewis a fait la une des journaux lorsqu’il a accusé le Parti démocrate américain de lutter contre toutes les grandes initiatives en faveur des droits civiques et d’avoir une longue histoire de discrimination.



Le chanteur country #AaronLewis explique ce qui a inspiré sa nouvelle chanson « Am I the Only One » qui interpelle ceux qui manquent de respect au drapeau américain. Lewis dit qu’il veut rappeler à la nation: « Nous sommes bénis et nous avons de la chance de pouvoir nous réveiller le matin et nous appeler américains. » Publié par We Love Staind & Aaron Lewis le lundi 5 juillet 2021