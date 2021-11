Aaron Lewis de Staind publie une vidéo lyrique pour le nouveau single solo « Pull Me Under »

TACHES leader Aaron Lewis a sorti le clip officiel de son nouveau single solo » Tirez-moi dessous « . Le morceau est tiré de son prochain album, » Effiloché des deux côtés « , dû le 28 janvier.

Avec un fort sens du pays vintage, Lewis a passé les dix dernières années à s’engager à faire le genre de pays où il a grandi. Merle Hagard, Waylon Jennings, David Allen Coe et tôt Hank Williams Jr. informer la star de Springfield, Vermont sur le genre qui a commencé avec le n ° 1 Panneau d’affichage Début des albums country avec les 2011 « Ligne de la ville ».

Cette même passion pour l’invisible et l’inconnu anime l’auteur-compositeur guitariste. Ayant passé l’année dernière à se concentrer sur l’écriture, souvent avec des amis qu’il s’est faits au cours de la décennie qu’il a passée à faire de la musique country, il met la touche finale à » Effiloché des deux côtés « .

« Il y a tellement de bonne musique à Nashville, que je pense que tout le monde connaît. Mais jusqu’à ce que vous viviez vraiment ici, que vous appreniez à connaître les gens, vous ne réalisez pas à quel point elle est profonde. » Lewis dit de la douzaine de chansons sur son prochain album. « C’est inspirant d’être entouré de gens qui sont attirés par ce même genre de pays dur, ce qui creuse et regarde la vie avec une partie de la peinture qui en a décollé. »

» Effiloché des deux côtés « se déshabille aussi Lewis‘s son, en le prenant au strict minimum. Avec des guitaristes Tom Bukovac, Biff Watson et Seth Taylor, dobriste Ben Kitterman, toboggan acoustique et baryton de Sturgill Simpson vétéran Laur Joamets, claviers de Jim Moose Marron, guitare acoustique et mandoline de Dan Tyminski, certains des meilleurs joueurs de Nashville font moins faire plus.

« Au revoir la ville », un shuffle de guitare acoustique qui regarde un amour qui est parti, et les échos qui persistent après sa fin, est la première piste d’avance. Avec Mickey Raphaëll’harmonica de et un dobro sortant du mélange, la livraison altérée de Lewis porte plus que la douleur persistante.

« Un gros chagrin en fait partie », dit l’homme cité pour « son baryton lugubre » par le Los Angeles Times. « La musique country affronte les choses difficiles, les doutes et le fait de travailler plus dur pour rester là où vous êtes. Écrire avec des gars comme Dan Tyminski, qui a chanté sur certains de mes disques précédents, Jeffrey Steele, Ira Doyen, David Lee Murphy et Chris Wallin ont tous le même sens de ce que c’est, donc j’ai hâte que les gens entendent ce disque. »

Les fans peuvent précommander l’album maintenant et recevoir « Au revoir la ville », le premier teaser du projet. Ils recevront également « Suis-je le seul », Lewisl’hymne de frustration qui a passé le 4 juillet au n ° 1 sur iTunes tous les genres, en plus d’être seulement la neuvième chanson depuis 1958 à faire ses débuts au n ° 1 sur Panneau d’affichageLe classement des chansons country les plus chaudes.

« C’est un album qui dit des choses qui doivent être dites sur la façon dont les gens vivent réellement », Lewis explique. « La vie n’est pas facile. La plupart des gens boivent pour oublier, ou conduisent pendant des heures en essayant de s’éloigner de ce qu’ils ne peuvent pas abandonner ou laisser derrière eux. Le travail vous enlève. L’amour échoue ou vous détruit. Les déceptions s’accumulent Mais vous devez quand même continuer – et la façon dont vous le faites en dit long sur l’homme que vous êtes. «

Les 12 morceaux sont rejoints par un bonus : le précédent sorti CreatiVets-écrit « Ils m’appellent docteur ». Le simple témoin d’un soldat de triage qui maintient les gens ensemble dans leurs moments les plus sombres rend hommage aux combattants et aux femmes qui ont été blessés et à ceux qui s’occupent d’eux. Avec juste une guitare acoustique, Lewis est rejoint par Tyminiski et Vince Gill pour l’hommage.

« Je n’ai jamais voulu être le visage d’une chanson ou d’une époque » Lewis des offres. « Je suis un homme chanceux. J’ai survécu à mon premier contrat d’enregistrement et je peux faire de la musique à mes conditions. L’un de ces termes est de chanter pour les autres, les choses qu’ils doivent dire ou l’héroïsme qu’ils ont vécu et personne jamais vraiment remarqué. Si je peux mettre de la lumière dans ces endroits, alors la musique fait son meilleur travail. «

Mixé par Chris Lord-Alge, le quintuple GrammyL’ingénieur gagnant a poli la chaleur du jeu et a trouvé la profondeur dans la pièce. Pour un projet largement débranché, sa présence est indéniable.

« J’ai joué un spectacle acoustique à l’auditorium Ryman, » TACHESse souvient le fondateur/frontman de « , et Scott Borchetta, le patron de mon label, ne m’avait jamais vu comme ça. Quand nous avons eu fini, il est venu dans les coulisses et a dit : « Tu dois faire un disque comme ça. » Je n’y avais jamais vraiment pensé, mais une fois qu’il a planté la graine… »

« Je n’avais pas de plan directeur, juste ces chansons que j’avais écrites avec des amis. Je n’avais jamais vraiment co-écrit pendant toutes mes années en tant qu’artiste. Parfois, écrire avec quelqu’un d’autre vous rappelle encore plus vous-même. , ou plus la réalité qui est nous tous. Et avec le monde étant un tel gâchis, j’ai pensé que « effiloché aux deux extrémités » sonne juste. Peu importe qui vous êtes ou ce que vous croyez, je pense que nous avons tous l’impression que le nœud vient défait. »

» Effiloché des deux côtés « liste des pistes :

01. De nouveau (Aaron Lewis, Ira Dean, David Lee Murphy)



02. Au revoir la ville (Aaron Lewis, Randy Montana)



03. Tout le monde parle à Dieu (Craig Monday, Chris Wallin)



04. Suis-je le seul (Aaron Lewis, Ira Dean, Jeffrey Steele)



05. Tue-moi comme tu m’aimes (Aaron Lewis, Ira Dean, Dan Tyminiski, Chris Wallin)



06. Tire-moi sous (Aaron Lewis)



07. La vie derrière les barreaux (Aaron Lewis, Josh Hogue, Matt McGinn)



08. M’attends là-bas (Aaron Lewis, Ira Dean, Dan Tyminiski, Chris Wallin)



09. Ils m’appellent docteur (avec CreatiVets, Vince Gill, Dan Tyminiski) (Shaun Bott, Richard Casper, Brian Carper, Jourdan Walker, Johnny McGuire)



dix. Obtenez ce que vous obtenez (Aaron Lewis, Ira Dean, Dan Tyminiski)



11. Bâtons et des pierres (Aaron Lewis, Paul Barber, Matt McGinn)



12. Un dans le même (Aaron Lewis, Trent Tomlinson)



13. Quelqu’un (Aaron Lewis, Paul Barber, Matt McGinn)