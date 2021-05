Aaron Lewis de Staind s’élève contre le gouvernement américain : “Nous ne pouvons pas nous contenter de nous asseoir sur nos culs et de les regarder faire S ** T plus longtemps”

TACHES leader Aaron Lewis a encore une fois dénoncé le gouvernement américain, affirmant que “nous ne pouvons plus nous asseoir sur nos fesses et les regarder faire des conneries”.

Le rockeur conservateur au franc-parler, qui s’est réinventé en tant qu’artiste country solo au cours de la dernière décennie, a exprimé son point de vue avant d’interpréter une nouvelle chanson intitulée “Suis-je le seul” lors de son concert du 27 mai au Sharkey’s Event Center à Liverpool, New York.

Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Avant de commencer cette chanson suivante, je vais essayer de citer un peu Einstein. Je ne vais pas le citer exactement, mais il a dit que ce pays ne sera pas détruit par des hommes pervers. Ce pays sera détruit par des hommes bons qui restent les bras croisés pendant que des hommes mauvais font ce qu’ils font. Alors combien de temps allons-nous rester les bras croisés et regarder ces gens détruire notre putain de pays sous nos pieds ?

“Nous avons hérité de cela”, a-t-il poursuivi. “Nous sommes censés en prendre soin et l’apprécier comme si c’était le nôtre, parce que c’est le cas. Parce que les personnes en contrôle ne l’apprécient certainement pas, c’est évident. Alors, les gens, c’est notre pays, et il est temps de se réveiller On ne peut plus s’asseoir sur nos fesses et les regarder faire de la merde – on ne peut plus le faire. Ça va disparaître. Tout le sang qui a été versé pour cette chose incroyable qui est entre nos mains en ce moment, nous sommes responsables de ce qui arrive à ce pays. Nous ne pouvons plus rester assis ici et ne plus rien faire ; nous ne pouvons plus le faire. C’est pourquoi nous sommes aussi loin du bordel que nous le sommes déjà – c’est parce que nous nous asseyons ici et laissez-les faire. Alors, réveillez-vous. “

Lewis exécuté à l’origine “Suis-je le seul” en mars lors d’un autre concert solo au Texas – un État qui a supprimé toutes les restrictions pandémiques le même mois.

Le morceau inédit, qui trouve Aaron lui demandant s’il est le seul à en avoir marre de l’état du pays en ce moment, contient des paroles telles que : « Suis-je le seul, qui n’en peut plus, criant si tu ne l’aimes pas, il y a la putain de porte , ce n’est pas la liberté pour laquelle nous nous battons, c’était quelque chose de plus, ouais, c’était quelque chose de plus.”

S’adressant apparemment à la suppression des statues confédérées, Lewis chante dans la chanson : « Suis-je le seul à vouloir me battre pour mon amour du rouge et du blanc et du bleu, brûlant sur le sol alors que les statues descendent dans une ville près de chez toi, regardant les fils de la vieille gloire se défaire , Suis-je le seul. Je ne peux pas être le seul. “

Lewis critique aussi Bruce Springsteen à la fin du morceau, en chantant : « Suis-je le seul à avoir arrêté de chanter à chaque fois qu’ils jouent un Springsteen chanson.”

Springsteen peut mieux être décrit comme Lewisl’opposé politique de , ayant été un adversaire virulent de l’ancien président américain Donald Trump à de nombreuses occasions. Août dernier, Bruce est allé jusqu’à autoriser l’utilisation de sa chanson “La montée” dans une vidéo diffusée pendant la première nuit de la Convention nationale démocrate.

Lewis, qui est largement considéré comme l’un des musiciens de rock les plus politiquement conservateurs, a déclaré au Presse d’ancrage dans une interview de janvier 2020 qu’il considérait comme la première Atout destitution par la Chambre des représentants comme la représentation la plus claire de ce qui ne va pas avec l’Amérique ces jours-ci.

Lewis était un ardent critique de Président Barack Obama, déclarant à une foule lors d’un de ses concerts solo en 2016 : “Barack Obama aurait dû être destitué il y a longtemps. Chaque putain de décision qu’il prend est contre la Constitution, c’est contre ce qui est bon pour notre putain de pays, et il est vraiment le pire putain de président que nous ayons jamais eu dans l’histoire de ce putain de pays.”

Cette même année, Lewis Raconté Panneau d’affichage qu’il soutiendrait Donald Trump dans la course présidentielle américaine, même s’il a été “déçu” par le magnat de l’immobilier “avec les querelles et les injures”. Lewis a ajouté qu’il avait voté pour Sénateur Ted Cruz, Atoutle plus proche concurrent de la course à l’investiture républicaine, à la primaire du Massachusetts.