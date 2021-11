Aaron Lewis dit qu’il a battu Covid 19 après avoir pris de l’ivermectine, un médicament non prouvé pour le traitement du coronavirus

TACHES leader Aaron Lewis s’est ouvert sur son récent diagnostic de COVID-19, affirmant qu’il avait vaincu le virus en prenant de l’ivermectine, un médicament sans preuve d’être un traitement sûr ou efficace pour COVID-19. Il a dit qu’il utilisait également le Z-Pak, un antibiotique utilisé pour traiter les infections bactériennes en inhibant la croissance des bactéries dans le corps.

Lewis a révélé publiquement sa bataille contre le COVID-19 lors de sa performance solo hier soir (samedi 20 novembre) au The Event Center du Hollywood Casino à Charles Town Races à Charles Town, Virginie-Occidentale. S’adressant à la foule à guichets fermés dans le lieu d’une capacité de 1 200 personnes, Aaron dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Donc, j’ai vraiment… je n’ai pas été très bruyant à ce sujet parce qu’à ce stade je pense que c’est juste un stratagème d’attention. Mais c’est important de partager des informations avec les gens. C’est le fondement de ce pays, c’est la communication.

« Je viens donc d’avoir COVID », a-t-il poursuivi. « Et c’était dans mon corps pendant une semaine. Il m’a fallu une semaine pour passer d’un test positif à un test négatif. Et au risque d’être traité de théoricien du complot, j’ai pris de l’ivermectine et un Z-Pak – deux choses facilement disponibles Et s’ils ne bloquaient pas toute l’ivermectine, vous pourriez l’obtenir auprès de n’importe quel médecin. Il a remporté des prix pour ses applications sur les humains bien avant d’être utilisé chez le vétérinaire. Ce n’est pas seulement un vermifuge pour chevaux.

« Alors, oui, j’ai pris de l’ivermectine et un Z-Pak et tout un tas de suppléments, et je me suis assis dans un sauna infrarouge et je me suis assis dans l’une de ces chambres à oxygène hyperbolique ou hyperbare. Et j’ai reçu un tas de trucs IV. Et en une semaine, il a disparu. Il a fonctionné bien mieux que le vaccin ne semble l’être. Mais cela a du sens parce que ce sont des médicaments facilement disponibles qui sont bon marché et ne rapportent pas d’argent à personne. «

Les vaccins contre le COVID-19 se sont avérés être un outil sûr et efficace pour lutter contre le virus qui a tué plus de 770 000 Américains.

Ces derniers mois, l’ivermectine est devenue un médicament populaire pour traiter le COVID-19 parmi les personnes qui s’opposent aux vaccinations.

Alors que l’ivermectine est utilisée pour traiter les chevaux contre les parasites et les vers, elle a été approuvée pour un usage humain pour traiter les infections telles que les poux de tête et les affections cutanées comme la rosacée.

Les Administration des aliments et des médicaments n’a pas autorisé ou approuvé l’ivermectine pour une utilisation dans la prévention ou le traitement du COVID-19 chez l’homme et a mis en garde contre la prise de la forme vétérinaire du médicament. Les FDA lesdits essais cliniques sont en cours mais les données actuellement disponibles ne montrent pas que l’ivermectine est sûre ou efficace contre le virus.

Podcasteur Joe Rogan a récemment déclenché une réaction lorsqu’il a déclaré qu’il avait pris du Z-Pak, de la prednisolone et de l’ivermectine à la suite de son propre diagnostic de coronavirus.

Il n’y a que trois vaccins approuvés par le FDA pour prévenir le COVID-19 : Pfizer, Moderne et Johnson & Johnson.



