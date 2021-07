Aaron Lewis Drunkenly interprète “It’s Been A While” de Staind deux fois lors d’un concert au Delaware (vidéo)

TACHES leader Aaron Lewis interprété par erreur la chanson à succès du groupe “Cela fait longtemps” deux fois lors de son concert solo hier soir (vendredi 21 juillet) à Dewey Beach, Delaware.

Après avoir joué “Cela fait longtemps” à Bottle & Cork plus tôt dans le set, Lewis a revisité la piste plus tard, ne prenant conscience de son erreur qu’au moment où il terminait la chanson pour la deuxième fois.

“Tu sais ce que je réalise en ce moment ? Que je suis assez saoul pour jouer ‘Dehors’ en ce moment, et à la place, je joue une putain de chanson que j’ai déjà jouée ce soir”, a-t-il déclaré à la foule. “Ce qui signifie que je pourrais être un peu trop servi. Alors devrais-je jouer la putain de chanson que j’étais censé jouer tout le temps ? Parce que j’ai peut-être fumé un peu trop d’herbe ce soir. Je dirai que c’est une première. C’est une première ici… J’en entendrai parler demain.

Il y a deux jours, Lewis a annoncé une tournée à l’automne 2021, commençant le 2 octobre et se terminant à la mi-décembre.

Contrairement à ses autres tournées acoustiques en solo, Aaron se produira avec un groupe complet.

Plus tôt ce mois-ci, Aaron a sorti un nouveau single, “Suis-je le seul”, de son prochain album, qui sortira plus tard cette année. Le single a fait ses débuts au n ° 1 le Panneau d’affichagedans le classement Hot Country Songs de , n° 2 des ventes de chansons numériques tous genres et n° 14 du Hot Oct. 0. Le morceau a également attiré quatre millions de streams aux États-Unis au cours de la semaine de suivi.

Tout au long de sa carrière de plus de deux décennies, que ce soit en tête des charts en tant que leader d’un groupe de hard rock TACHES, ou en tant qu’artiste n ° 1 dans les charts country en tant qu’artiste solo, Lewis a toujours été douloureusement honnête dans sa musique.

“C’est tout ce que j’ai jamais fait”, a déclaré Aaron. “Mes chansons ont toujours été moi portant mon cœur, mes émotions, mes malheurs et mes péchés sur ma manche. Je n’ai pas l’impression que ce serait authentique ou digne si ce n’était pas le cas.”

Lewis a d’abord plongé ses orteils dans la musique country avec son EP 2011, “Ligne de la ville”. Son deuxième album complet, “Pécheur”, est arrivé à l’automne 2016 et a été suivi d’un single indépendant, “Drapeau plié”.

Lewis a sorti son troisième album country complet, “État dans lequel je suis”, en avril 2019 via Grande Machine imprimer Valorie Musique.



