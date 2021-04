Aaron Lewis parle des progrès du nouvel album de Staind Studio, de la musique solo à venir

Aaron Lewis a parlé à Billboard de l’avancement des sessions d’écriture de chansons pour TACHÉpremier album studio depuis l’effort éponyme de 2011. “Il y a certainement des idées qui ont été partagées avec moi sur lesquelles je me suis concentré un peu”, a-t-il déclaré. “Nous n’avons pas encore beaucoup parlé des producteurs, du lieu et de ce genre de choses. Nous avons tous en quelque sorte nos pensées et nos idées, alors nous verrons.”

Ailleurs dans le chat, Lewis a confirmé qu’il prévoyait de sortir un nouvel album solo de country plus tard cette année. Il travaille également sur un projet distinct qui ressemble à “quelque part entre PINK FLOYD ‘Côté obscur de la lune’ et Billie Eilish – très onirique-y, très éthéré. Le paysage musical est assez simple et clairsemé; il y a beaucoup de choses qui se passent sans trop de choses “, a-t-il dit.” Ce sera beaucoup plus axé sur la mélodie. “

Le mois dernier, Lewis Raconté SiriusXMde “Trunk Nation avec Eddie Trunk” qu’il “aimerait certainement” avoir le nouveau TACHÉ album “enregistré et réalisé d’ici la fin de cette année, à paraître l’année prochaine. Tous nos plans qui étaient en quelque sorte semi sur les livres et sur la table, tout avait juste un an enlevé. [due to the pandemic]», a-t-il déclaré.« Nous allions sortir un disque en 2020 ou certainement en 2021, et il y avait un calendrier qui était sur la table qui, comme tout le reste, a été brûlé au sol dès que [the lockdown] a débuté.”

TACHÉ a sorti sept albums depuis 1995, le dernier étant celui-ci “Staind”. Le groupe a eu un certain nombre de chansons à succès au cours de ses deux premières décennies, y compris le Top 10 Smash “Cela fait longtemps” de l’album n ° 1 “Briser le cycle”. LPs de suivi “14 nuances de gris” et “Chapitre V” a également dépassé le Panneau d’affichage graphique.

En 2019, Lewis dit que nouveau TACHÉ le matériel semblerait probablement “assez brutal. Cela reviendrait à la lourdeur avec laquelle nous étions au départ, quand ‘Cela fait longtemps’ et ‘Dehors’ et ‘Si loin’ et des chansons comme ça, qui étaient des chansons radiophoniques, confondaient tout. Parce que si tu venais nous voir à une émission, la série était bien plus lourde que la plupart des chansons que tu entendrais à la radio. Et je devrais dire que ça reviendrait dans le sens de juste lourd … Je pense que j’ai des trucs refoulés qui couleraient probablement assez bien sur certains Mikede [Mushok] riffs lourds. “

TACHÉ sortira son premier album en neuf ans, “En direct: ça fait longtemps”, le 7 mai via Yap’em/Enregistrements d’alchimie. le “En direct: ça fait longtemps” l’album sera accompagné de “Le retour de Staind”, une série mondiale de streaming en deux parties en partenariat avec Danny Wimmer présente. La série se lance avec TACHÉde “En direct: ça fait longtemps (de Foxwoods)” concert, qui sera diffusé dans le monde entier le 1er mai. “En direct: ça fait longtemps” L’album et le concert ont été enregistrés lors du spectacle de retour du groupe au Foxwoods Resort Casino à Mashantucket, Connecticut en octobre 2019. Le concert inédit célèbre la réunion du groupe après une interruption de cinq ans.

TACHÉ interprétera également son album emblématique multi-platine 2001 “Briser le cycle” dans son intégralité pour un événement en streaming le 8 mai, exactement 20 ans après la sortie de l’album. Le “20e anniversaire de Break The Cycle, interprété dans son intégralité” a lieu au Mill 1 à Open Square à Holyoke, Massachusetts, ramenant le groupe à ses racines de la messe occidentale. Veuillez noter qu’il s’agit d’un événement entièrement virtuel, sans participation en personne.

Les deux événements mondiaux de diffusion en continu débuteront à 14 h 00 HAP / 17 h 00 HAE / 22 h 00 BST / 23 h 00 CEST à leurs jours respectifs et seront disponibles à la demande pendant 72 heures.

Achetez des billets pour l’un ou les deux TACHÉ événements de streaming mondiaux sur StaindLive.com. Les fans peuvent également acheter des offres groupées et des expériences VIP, y compris des produits exclusifs, une TACHÉ guitare dédicacée par l’ensemble du groupe et rencontre virtuelle avec le groupe.

TACHÉ a joué son premier spectacle live complet en cinq ans en septembre 2019 au Plus fort que la vie festival de musique à Louisville, Kentucky.

Le groupe devait soutenir PERTURBÉ au “La tournée du 20e anniversaire de la maladie” partout en Amérique du Nord l’été dernier. Le trek de l’amphithéâtre a depuis été annulé en raison de la pandémie de coronavirus qui balaie le monde.

