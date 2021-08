Aaron Morgan a tué une grand-mère, une mère poignardée, coup 3 : shérif 10z viral

Un homme de Louisiane a tué dimanche sa grand-mère et a poignardé sa mère avant de tirer sur plusieurs personnes lors d’une vague de crimes qui n’a pris fin qu’après que des agents des forces de l’ordre l’ont abattu à plusieurs reprises, ont déclaré des députés.

Selon un communiqué de presse, le bureau du shérif d’East Baton Rouge (EBRSO) a reçu un appel vers 9 heures du matin au sujet d’un violent incident domestique au cours duquel un jeune de 28 ans Aaron Morgan aurait poignardé sa mère et sa grand-mère dans leur maison de Baton Rouge. Sa grand-mère, identifiée comme âgée de 79 ans Diane Gafford, est décédé des suites de ses blessures, tandis que sa mère était hospitalisée et devrait se rétablir.

Shérif EBRSO Sid Gautreaux a déclaré qu’après les coups de couteau, Morgan s’était ensuite enfui vers un centre commercial voisin de Highland Marketplace où il avait volé une voiture, tirant sur trois inconnus au passage. Les coups de feu ont eu lieu juste à l’extérieur d’un centre de soins d’urgence Ochsner, où le personnel médical a pu soigner les victimes jusqu’à l’arrivée des ambulances, et elles ont été emmenées dans un hôpital local pour y être soignées.

Selon les autorités, Morgan a quitté les lieux dans le véhicule volé, mais a été aperçu en train de conduire par des députés peu de temps après, ce qui a entraîné une brève poursuite en voiture.

Morgan a finalement abandonné le véhicule volé au coin de Jefferson et Bluebonnet et a tenté d’échapper aux députés à pied, a déclaré Gautreaux. Au cours de la poursuite au sol qui a suivi, les députés affirment que Morgan a tiré plusieurs coups de feu. Les députés ont riposté, frappant Morgan à deux reprises. Il a été emmené dans un hôpital local où il a été soigné pour “des blessures ne mettant pas sa vie en danger”, a déclaré Gautreaux.

Gautreaux a déclaré qu’après sa sortie de l’hôpital, Morgan sera accusé du meurtre de sa grand-mère, des coups de couteau de sa mère et des autres fusillades.

Deux des victimes auraient été abattues par Morgan—Debbie Tullos et sa fille Rachel Tullos– étaient membres de l’Église méthodiste unie de Jefferson. L’église dimanche a fourni plus de détails sur leurs blessures.

“Comme vous l’avez peut-être entendu, ils ont été abattus aujourd’hui lors d’une tentative de détournement de voiture. Les deux ont des blessures à l’épaule et Debbie a une blessure supplémentaire au visage », a déclaré l’église dans un article sur Facebook. “Ils ont un long chemin à parcourir alors qu’ils travaillent à leur rétablissement physique et émotionnel, et toute la famille vous demande de les couvrir de prière.”

Selon un rapport de l’affilié local d’ABC WBRZ, Morgan en 2012 a écrit un article sur les réseaux sociaux disant qu’il avait été impliqué dans un accident de moto qui lui a cassé presque tous les os du visage, ce qui a radicalement changé son apparence.

Morgan en 2011 a été accusé de simple dommage criminel à la propriété pour avoir peint à la bombe le côté d’un bus d’église, selon un rapport de cause probable obtenu par la station d’information affiliée à CBS WAFB. Il n’a commis que des infractions mineures à la circulation depuis cet incident.

Maire-Président de Baton Rouge Sharon Weston Broome a qualifié l’événement de “terrible tragédie”.

“[Sunday] matin, une terrible tragédie s’est produite dans notre communauté où plusieurs personnes innocentes ont été blessées et au moins une personne est décédée. Bien qu’il n’y ait plus de menace active grâce au travail rapide de nos premiers intervenants, nos agences de sécurité publique réagissent toujours à cet événement traumatisant », a-t-elle déclaré. «Nous sommes en communication avec les forces de l’ordre au fur et à mesure que de plus amples détails se dévoilent. Merci de prier pour ceux qui se remettent de leurs blessures. Merci également aux bons Samaritains qui se sont précipités quelques instants après l’incident pour porter secours.

[image via EBSRO]

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]