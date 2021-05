Aaron Pierre, César, dans ‘The Underground Railroad’ – WWD

Quand Aaron Pierre était sur scène pour interpréter le rôle de Cassio dans une production «Othello» au Globe Theatre en 2018, il ne savait pas que l’un des détenteurs de billets dans la foule allait changer la trajectoire de sa carrière.

La production londonienne mettait en vedette André Holland dans le rôle principal, et Barry Jenkins était venu voir son cher ami (qui a joué dans «Moonlight») interpréter l’œuvre dramatique classique. Peu de temps après cette performance, Pierre a reçu un message direct sur Twitter de nul autre que @BarryJenkins.

«Au début, je pensais que quelqu’un jouait juste avec mon cœur», dit Pierre en recevant le message. “En un mot, [Jenkins] a montré son appréciation, son amour et son soutien pour ce qu’il avait vu [at the Globe], et a dit qu’il aimerait se connecter et trouver quelque chose sur lequel nous pouvons collaborer. Peu de temps après, j’ai reçu ma première audition pour «The Underground Railroad». »

Pierre joue dans la série très médiatisée Amazon, basée sur le roman de Colson Whitehead, dans le rôle de César. Son personnage est un intérêt amoureux initial pour le personnage central de l’histoire, Cora, et le catalyseur pour qu’elle s’enfuie de la plantation où les deux personnages sont réduits en esclavage. Pierre attribue au leadership du réalisateur la création d’un environnement de plateau favorable qui a permis à la distribution et à l’équipe de se sentir en sécurité en s’intégrant dans le sujet difficile, mais important.

«J’avais le même espoir avant de commencer le projet que j’ai maintenant, à savoir que ce projet contribuera à une conversation mondiale très importante», déclare Pierre. «En tant que communauté mondiale et en tant que race humaine, nous avons un très long chemin à parcourir en ce qui concerne l’empathie, la compréhension et l’unité. Et j’espère que cette pièce contribuera à cette conversation et, espérons-le, encouragera le public à réfléchir et à se demander ce qu’il peut faire pour progresser dans ces domaines.

Pierre résume sa réaction à la série terminée – il a vu les 10 épisodes – avec un mot: fierté. «J’utilise ce mot parce que je suis conscient de tout ce que chacun impliqué dans ce projet, à chaque poste, a donné», dit-il. «Tout le monde avait le même objectif, qui était de raconter cette histoire de la manière la plus véridique et authentique possible, et d’honorer ceux qui existaient vraiment et vivaient les réalités de ces horreurs contre leur volonté.»

Plus tard cet été, Pierre apparaîtra dans le prochain film de M. Night Shyamalan, «Old». «Tout sur [‘Old’] Je me suis sentie très opportune compte tenu de la pandémie, et je pense que cela aura certainement un écho auprès des gens », déclare l’acteur de 27 ans de la prémisse secrète. «Bien que ce soit un thriller et terrifiant et très troublant, il pose également des questions vraiment intéressantes en ce qui concerne le temps et la perspective.»

Pierre, qui a grandi dans le sud de Londres et formé à la London Academy of Music and Dramatic Art, voulait devenir une star de l’athlétisme à l’adolescence avant de se concentrer sur la scène. «Je voulais être l’homme le plus rapide du monde», dit-il. «Mon amour pour le sport n’a pas du tout diminué, c’est juste que ma passion pour la narration l’a dépassé.»

En tant que jeune acteur, il a rejoint une troupe de théâtre locale et a appris l’importance de donner 100 pour cent à chaque représentation, quel que soit le nombre de personnes présentes.

«Ce qui n’était souvent pas beaucoup de monde», dit-il à propos de ses premières incursions théâtrales. «Qu’il y ait une personne dans le public ou un millier de personnes dans le public, vous donnez la même énergie à chaque fois.»

Après tout, vous ne savez jamais qui pourrait être cette personne.

