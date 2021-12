Aaron Ramsdale a désactivé les notifications sur les réseaux sociaux après avoir vu un « retour de bâton » de la part des fans après le transfert à Arsenal de Sheffield United

Aaron Ramsdale a admis qu’il avait dû désactiver les notifications sur les réseaux sociaux après avoir vu le » contrecoup » des fans d’Arsenal suite à son déménagement de Sheffield United.

Sept mois seulement après avoir subi sa deuxième relégation en deux saisons, avec Bournemouth puis les Blades, le joueur de 23 ans est devenu l’un des meilleurs joueurs de la Premier League.

Ramsdale a été une révélation pour les Gunners

Il a forcé Bernd Leno à quitter le onze de départ des Gunners et a été convoqué dans l’équipe d’Angleterre, où il a fait ses débuts lors de la défaite 10-0 contre Saint-Marin le mois dernier.

Le transfert de 30 millions de livres sterling de Ramsdale au nord de Londres n’avait cependant pas de sens pour beaucoup de gens à l’époque.

Les experts ont critiqué le club pour avoir utilisé ses fonds limités sur une zone du terrain qui n’avait pas besoin d’un changement immédiat, avec de nombreux Leno catégoriques ne méritant pas d’être abandonnés ou remplacés et d’autres zones du terrain ayant davantage besoin d’être renforcées.

Ramsdale, cependant, a pris des mesures pour s’assurer qu’il ne voit pas bon nombre des messages qui critiquaient son passage aux géants de la Premier League.

Il a remporté sa première sélection en Angleterre plus tôt cette saison

« J’ai vu le contrecoup », a-t-il déclaré au Times. « C’est à ce moment-là que j’ai pris la décision de désactiver les commentaires, les notifications pour les personnes que je ne suis pas sur Instagram et Twitter. Les gens peuvent me taguer mais je ne le verrai pas, donc il n’apparaîtra pas dans mon fil d’actualité.

« Quand les gens disaient que je recevais beaucoup de coups et d’abus, j’ai dit:« Suis-je ? » Parce que je ne savais pas vraiment et que je m’en fichais parce que, oui, j’ai été relégué deux fois mais la façon dont je le voyais était deux ans d’expériences complètement différentes des autres à 23 ans [years old]. C’est moi et dix autres personnes sur le terrain.

Ramsdale a pour objectif d’évincer Jordan Pickford en tant que n°1 de l’Angleterre et les statistiques suggèrent qu’il a été le meilleur joueur cette saison.

Il a gardé cinq draps propres de plus (11) que l’homme d’Everton, a concédé dix buts de moins (11) et a un pourcentage d’arrêts beaucoup plus élevé (79,2 %) que son coéquipier des Trois Lions.

Pickford reste l’actuel n°1 de l’Angleterre, mais cela pourrait bientôt changer

« J’ai la conviction, mais c’est si je crois que je peux le faire à ce moment-là », a déclaré Ramsdale à propos de ses aspirations en Angleterre.

« La Jordanie a été absolument exceptionnelle. Il va en falloir beaucoup pour arriver devant lui.

« C’est loin et tout peut arriver, mais continuez à jouer pour Arsenal, continuez à bien faire et j’espère que je pourrai être avec un cri et voir ce qui se passe. Je serais très heureux d’y aller, pour être honnête.

