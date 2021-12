Aaron Ramsdale a étiqueté la signature de la saison par Jamie Carragher après avoir impressionné pour Arsenal

Aaron Ramsdale est la signature de la Premier League de la saison après son impact à Arsenal, selon Jamie Carragher.

Le gardien de but s’est d’abord fait un nom à Bournemouth lors de la saison 2019/20. Malgré la relégation des Cherries, il a joué 37 des 38 matchs dans l’équipe d’Eddie Howe.

De là, il est retourné dans son ancien club Sheffield United. Il a de nouveau fait face à la relégation de l’élite mais a joué chaque minute.

Cependant, le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a dépassé les relégations sur le CV de début de carrière de Ramsdale et l’a emmené dans le nord de Londres cet été.

Le joueur de 23 ans a commencé sa vie comme remplaçant de Bernd Leno. Mais après avoir remporté une victoire 1-0 sur Norwich, il a joué tous les matchs de Premier League depuis lors.

Ramsdale a gardé neuf draps propres lors de ses 16 matches de Premier League pour Arsenal, n’encaissant que 14 buts pour démarrer. En plus de ses capacités, il est devenu un favori des fans de l’Emirates Stadium.

Carragher, l’annonçant comme sa signature de la saison sur Monday Night Football, a admis qu’il pensait que Ramsdale serait un remplaçant et n’est venu que pour ajouter au quota anglais d’Arsenal. Il a ajouté que la capacité et la personnalité du gardien de but sont des traits qu’il ne savait pas qu’il possédait.

« Je suis allé chercher Ramsdale parce que c’était presque la plus grande surprise pour moi quand ils l’ont amené », a déclaré l’expert.

« Je pensais qu’ils le feraient venir en renfort, et presque comme joueur anglais à cause du quota.

«Il ne m’avait pas impressionné, certainement lors de son passage en Premier League à Sheffield United et Bournemouth. Il n’y a pas que les arrêts qu’il a faits. C’est une personnalité et un personnage.

« Déjà d’aller dans un vestiaire à Arsenal, oui il y a de jeunes joueurs là-dedans, mais c’est quand même un énorme club.

Salah est devenu le meilleur buteur de la Premier League, mais un nom familier se faufile sur les rails

«Entrer à Arsenal en tant que jeune garçon, gardien de but. Je pense qu’il a une présence en lui que je n’avais pas vu qu’il avait et je pense qu’il a eu un grand impact sur l’équipe.

Les performances de Ramsdale ont également fait de lui un habitué des équipes anglaises de Gareth Southgate. Il a obtenu sa première sélection lors d’une victoire 10-0 contre Saint-Marin en novembre.

Ramsdale dans l’équipe de la saison de Carragher

S’exprimant plus loin dans Monday Night Football, Carragher a nommé Ramsdale dans son équipe de Premier League de la saison jusqu’à présent.

L’expert a ajouté les stars de Liverpool Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Mohamed Salah et Diogo Jota.

Pendant ce temps, Ruben Dias, Joao Cancelo, Bernardo Silva et Phil Foden de Manchester City ont intégré l’équipe, ainsi qu’Antonio Rudiger, Conor Gallagher et Declan Rice.

Gary Neville était également présent et a nommé sa Premier League équipe de la saison jusqu’à présent.