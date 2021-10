Aaron Ramsdale aime liquider les fans de Leicester et Piers Morgan, mais commente les objectifs d’Arsenal, les espoirs de l’Angleterre et le soutien à David Brooks montrent une grande profondeur au caractère du gardien de but

Nous avons vu de nombreuses facettes d’Aaron Ramsdale ce week-end.

Le gardien de but a connu son meilleur match sous le maillot d’Arsenal alors que ses exploits ont aidé son équipe à remporter une victoire utile 2-0 à Leicester.

C’était une excellente performance d’équipe d’Arsenal mais Ramsdale était la star du spectacle

Leicester a été terne pendant une grande partie du match, mais n’enlève rien à l’excellente performance de Ramsdale qui l’a vu faire arrêt après arrêt.

L’un d’eux a particulièrement attiré l’attention alors qu’il gardait à l’écart le coup franc de James Maddison qui semblait destiné au filet – un arrêt qualifié de meilleur arrêt que le grand Peter Schmeichel ait vu depuis des années.

Cela n’a pas dissuadé les fidèles des Foxes de se moquer pour tenter de psyché Ramsdale, mais des images l’ont montré en train de le redonner au « tu es une merde, ahhhh! » chante après avoir tiré un coup franc de l’intérieur de sa propre surface.

Il a été étiqueté « Jamie Vardy-esc » par la légende d’Arsenal Ian Wright alors que les fans et les experts se sont réunis pour apprécier le comportement fougueux de Ramsdale.

Ramsdale a défié Maddison de manière spectaculaire et a également plaisanté les fans de Leicester plus tard dans le match

Le joueur a admis à talkSPORT qu’il avait eu du plaisir à se venger, mais le personnage de Ramsdale a plus de profondeur qu’un homme de 23 ans, qui a déjà qualifié le fan de toujours des Gunners, Piers Morgan, de » w ***** absolu ‘ sur Twitter.

Lorsqu’il a rejoint Arsenal cet été, Ramsdale était entouré de sa famille et a également apporté les cendres de son défunt grand-père à la signature du contrat.

Il a été humble dans sa réponse aux éloges de Schmeichel, bien qu’il ait ensuite inclus cet humour de Ramsdale car il a admis que la légende de Manchester United n’était pas nécessairement à son goût lorsqu’il a appris l’art du gardien de but pour la première fois.

Sur les louanges de Schmeichel, Ramsdale a déclaré à talkSPORT : « C’est comme si quelqu’un avait piraté son Twitter ! C’est fou et assez difficile à expliquer.

Il faut souligner que Ramsdale avait 15 ans quand il a fait ce tweet et les choses sont cool entre lui et Morgan maintenant

Ramsdale est sans doute évalué par le plus grand gardien de but de la Premier League et est en contact avec l’un des plus grands d’Arsenal en David Seaman.

« Avec Kasper étant à l’autre bout et Peter tweetant cela, ce fut un moment spécial pour moi de voir cela quand je suis entré dans le vestiaire. »

Et lorsqu’on lui a demandé s’il admirait Schmeichel en grandissant, Ramsdale a déclaré : « Je serai totalement honnête, non !

«Je savais tout sur lui, j’ai regardé beaucoup, beaucoup de temps forts et j’ai enregistré des trucs sur lui. Je n’étais pas vraiment un fan de Manchester United et quand j’ai grandi et que j’ai commencé à être gardien de but, je pense qu’il aurait pris sa retraite.

Ramsdale a également fait preuve d’une grande maturité en ne voulant pas non plus prendre de l’avance sur lui-même malgré les affirmations selon lesquelles il devrait être le n ° 1 de l’Angleterre, répondant à nouveau avec une pointe d’hilarité.

Ramsdale faisait partie de l’équipe de Gareth Southgate cet été mais n’a pas encore joué pour les Three Lions au niveau senior

Il a dit : « Je pense que je dois d’abord avoir une casquette !

« Beaucoup de gens dans les médias disent que j’ai jeté mon dévolu sur l’Angleterre n°1 et tout, et bien sûr, c’est l’objectif final.

« Mais Sam [Johnstone] et la Jordanie [Pickford] au cours des deux derniers camps, j’ai joué le jeu, donc tout d’abord, je dois obtenir cette casquette. Pour être honnête, il s’agit de bien jouer avec Arsenal. Je pense que le truc en Angleterre vient quand vous jouez bien pour votre équipe.

«Ça va être très dur. Jordan a été phénoménal pour l’Angleterre. Je pensais qu’il était l’un des, sinon le meilleur joueur pour nous à l’Euro 2020. »

Et sur la question de savoir si la discussion à Arsenal est de terminer dans le top quatre cette saison, il a ajouté : « Non !

Ramsdale a apprécié la victoire au King Power mais a insisté sur le fait que lui et ses coéquipiers ne prenaient pas de l’avance

Il a réalisé les rêves d’un jeune fan après le match en tendant son maillot

« Nous n’avons pas vraiment eu de discussion… nous avons une équipe jeune et bien sûr les aspirations sont de se classer parmi les quatre premiers, mais nous devons avant tout garder cette forme.

« Dès que nous commençons à prendre de l’avance sur nous-mêmes, notre forme chutera à la première occasion.

« C’est bien d’être mentionné dans cette catégorie, mais nous sommes toujours en chantier. La forme est excellente en ce moment, mais nous savons qu’il y a beaucoup de travail que nous devons continuer à faire.

Il aurait été facile pour Ramsdale de s’effondrer car son ancien coéquipier et ami proche de Bournemouth, David Brooks, a reçu un diagnostic de lymphome hodgkinien de stade deux.

Ramsdale a mis en lumière le soutien qu’il offre à Brooks dans sa lutte contre la maladie, en le complétant par un message brillant qui nous rappelle à tous que le football ne vaut pas toujours la peine d’être si déprimé.

Certaines choses sont plus importantes que le football

Sur Brooks, Ramsdale a déclaré: «Oui, il est bon. J’étais avec lui l’autre semaine et c’était assez difficile… il a maintenant une nouvelle coiffure, qu’il berce complètement.

« Il est juste refroidi, il est comme horizontal. Il se soucie davantage de l’apparence de ses cheveux ! Nous parlons assez près tous les jours et c’est bien que je puisse aller le voir à Bournemouth.

«Ce n’est pas une bonne chose, mais Dan Barden à Norwich est également sorti… Je leur souhaite tout le meilleur dans leur rétablissement.

« Cela montre simplement que le football n’est pas le but ultime. »