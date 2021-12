Aaron Ramsdale devrait remplacer Pierre-Emerick Aubameyang en tant que capitaine d’Arsenal après les derniers exploits contre Southampton, mais «trop tôt» pour que Bukayo Saka succède au capitaine des Gunners sous le feu

Aaron Ramsdale a été soutenu comme un bon candidat pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang en tant que capitaine d’Arsenal par l’ancien attaquant de Premier League Darren Bent.

Les sourcils se sont levés lorsque les Gunners ont dépensé 30 millions de livres sterling pour signer Ramsdale de Sheffield United au cours de l’été, mais il a prouvé sa valeur avec style avec un certain nombre d’affichages impérieux entre les bâtons.

Ramsdale est-il la personne idéale pour remplacer Aubameyang ?

Ramsdale a été une révélation pour Arsenal ce trimestre

Le joueur de 21 ans a réalisé une autre performance impressionnante samedi alors qu’il a tenu Southampton à l’écart avec une série de bons arrêts lors d’une victoire 3-0 aux Emirats.

Et l’ancien attaquant de Tottenham et Villa Bent, qui est un grand fan des Gunners, estime que le tireur anglais est un capitaine d’Arsenal en devenir – d’autant plus que le skipper actuel Aubameyang se retrouve en disgrâce sous Mikel Arteta.

« Je dirais probablement Ramdale », a répondu Bent lorsqu’on lui a demandé qui devrait prendre le brassard aux Emirats sur talkSPORT.

« Si Tierney pouvait garantir qu’il va jouer chaque semaine, alors oui, mais à part lui, ce doit être Ramsdale car il est le seul joueur qui va jouer chaque semaine. »

Takehiro Tomiyasu, qui a rejoint Bologne pour 15 millions de livres sterling l’été dernier, s’est également présenté comme un bon candidat au poste de capitaine après ses performances constantes du côté droit de la défense.

Bent, cependant, ne pense pas que l’international japonais possède les qualités de leader pour le rôle pour l’instant.

La mauvaise forme d’Aubameyang a vu Arteta abandonner le capitaine d’Arsenal lors des derniers matchs

Parlant des chances du Tomiyasu d’obtenir le brassard, Bent a ajouté : « Je ne suis pas sûr qu’il soit le matériel du capitaine.

« Quand je pense au capitaine d’Arsenal, je pense que Ramsdale a cette présence que les autres n’ont pas. »

L’ancien milieu de terrain des Gunners, Perry Groves, a cependant exclu les chances de Bukayo Saka.

« C’est probablement trop tôt pour Saka », a-t-il déclaré.

Il reste à voir si Aubameyang est déchu de son poste de capitaine après qu’Arteta a révélé qu’il avait été abandonné pour le match de Southampton pour une infraction disciplinaire.

L’attaquant gabonais a été de mauvaise humeur cette saison avec seulement quatre buts en 14 matches cette saison.

Il s’est procuré plusieurs grosses occasions – y compris une opportunité flagrante d’égaliser à Everton plus tôt cette semaine – ce qui signifie qu’il a maintenant disputé six matches sans trouver le filet.

