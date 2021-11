Aaron Ramsdale dit à Ben Foster qu’il a regardé Leicester sauver «au moins 100 fois», tandis que KSI crie que la chaîne YouTube du gardien de Watford est «s***» avant l’arrêt du penalty d’Arsenal

Aaron Ramsdale d’Arsenal a révélé qu’il avait regardé son arrêt sur le coup franc du milieu de terrain de Leicester James Maddison «environ 100 fois» – n’est-ce pas tous?

Le gardien de but, en parlant à son collègue tireur Ben Foster après la victoire des Gunners sur Watford le week-end dernier, a déclaré que l’entraînement avec Maddison dans le passé l’avait aidé à prédire ce que le maestro des Foxes allait faire du coup de pied arrêté.

Ramsdale semblait plus satisfait des photos produites par la sauvegarde que de l’arrêt lui-même !

« Je l’ai regardé une centaine de fois, honnêtement ! Je l’ai regardé tellement de fois », a déclaré Ramsdale à la chaîne YouTube « The Cycling GK » de Ben Foster.

«Il avait un petit viseur avant qui a heurté le mur, et je me suis beaucoup entraîné avec lui, j’ai été beaucoup avec lui.

«Je pensais qu’il allait l’inverser parce qu’il était si près de la boîte.

«Et puis j’ai pensé qu’il allait juste mettre tellement de rythme de mon côté. Notre entraîneur de gardien de but est fou de sauvegarder votre message, si cela va dans ce [other] poste, assez juste.

Youtube : BEN FOSTER – LE CYCLISME GK

Foster et Ramsdale ont discuté de ce que beaucoup de gens appellent la « économie de la saison »

« J’ai peut-être pris une position négative, en protégeant mon camp. Et puis j’ai vu que ça ne venait pas de mon côté et je suis juste parti, juste parti.

Il a ajouté : « Les photos sont si belles !

Foster a réalisé un superbe arrêt lors de la défaite de son équipe contre les Emirats, en sauvant le penalty de Pierre-Emerick Aubameyang avec le match à 0-0.

Alors que beaucoup étaient ravis de voir l’ancien gardien de but anglais effectuer le sauvetage sur coup sûr, YouTuber, boxeur, musicien et, surtout, le fan d’Arsenal KSI était moins heureux de voir Aubameyang refusé.

Youtube : BEN FOSTER – LE CYCLISME GK

KSI a été rejoint par d’autres YouTubers ChrisMD et Callux au match

Avant le penalty, le supporter des Gunners a tenté de repousser Foster d’une manière unique.

KSI a crié : « Votre chaîne est une merde ! Vous le manquez ! Ne l’enregistrez pas ! Nous sommes derrière vous !

Les plaisanteries criées depuis les tribunes n’ont servi à rien, car le gardien de Watford a stoppé l’effort du capitaine d’Arsenal – ce qui a conduit à des abus plus joviaux de la part du YouTuber.

Il a poursuivi en riant et en plaisantant : « F*** off, fuck you ! Va te faire foutre, Ben ! Va te faire foutre, va te faire foutre ! Vous ne pouvez pas l’écrire !

Alors que Foster mérite des éloges pour son arrêt de pénalité, le mérite devrait également aller à son monteur vidéo, qui a travaillé dur pour biper les innombrables jurons tout au long de l’explosion post-pénalité de KSI…