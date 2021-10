Aaron Ramsdale dit que les plaisanteries des fans le rendent « mieux concentré » alors que le gardien d’Arsenal explique le raisonnement derrière la participation hilarante au chant « tu es s *** » des fans de Leicester

Aaron Ramsdale est devenu un héros instantané d’Arsenal samedi avec une performance incroyable lors de leur victoire 2-0 à Leicester.

Les Gunners ont porté leur invincibilité à neuf matchs grâce aux buts de Gabriel et Emile Smith Rowe – mais il s’agissait de leur nouveau gardien de but.

La foule à domicile a été stupéfaite par l’émerveillement de Ramsdale

Il semblait impossible de sauver

Ayant déjà levé les doutes depuis son transfert de 30 millions de livres sterling de Sheffield United, Ramsdale a époustouflé tout le monde avec un arrêt scandaleux d’un coup franc de James Maddison en première mi-temps.

Cela aurait suffi à lui valoir l’homme du match, mais Ramsdale a réalisé une série d’arrêts plus fins en deuxième mi-temps pour préserver sa cage inviolée alors que Leicester mettait la pression.

Cependant, le moment qui plaira le plus à Ramsdale pour les fans de football du monde entier est survenu lorsque l’Anglais a frappé un terrain de but de routine.

Alors que les fans de Leicester scandaient : « tu es une merde, ahhhh », Ramsdale a décidé de manière hilarante de se joindre à nous.

BT Sport

Ramsdale s’est joint aux fans de Leicester alors qu’ils tentaient de le repousser

Expliquant le raisonnement derrière sa réaction hilarante, Ramsdale a déclaré en exclusivité à talkSPORT : « Je pensais juste que j’allais l’accepter ! Je l’ai manqué au cours de COVID.

«Je pense que cela me fait mieux jouer, cela me fait prouver un point, cela m’aide à prouver que quelqu’un a tort.

« Cela augmente mon niveau de concentration. Si je leur donne un peu et que je fais une erreur, je sais que je vais me faire massacrer. Je ne peux rien laisser entrer si je leur donne un peu de plaisanterie.

Après le match, le gardien de but a reçu une énorme ovation de la part des supporters itinérants d’Arsenal et a jeté sa chemise, ses gants et ses bottes dans la tribune.

Ramsdale pourrait être l’une des signatures de l’été

Alors qu’Arsenal doit remercier son gardien pour la victoire, Mikel Arteta sera également ravi d’un autre départ offensif rapide qui a pris d’assaut Leicester.

Gabriel avait les visiteurs devant dans les cinq minutes avec une tête fantastique – et ils ont doublé l’avance en 18 minutes grâce à une belle finition de Smith Rowe.

Smith Rowe n’arrête pas de marquer

Gabriel a décroché son premier de la saison