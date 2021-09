Aaron Ramsdale envoie un avertissement à son rival d’Arsenal Bernd Leno

in

Aaron Ramsdale dit qu’il n’est pas d’humeur à abandonner sa place dans l’équipe d’Arsenal après avoir gardé sa deuxième cage inviolée en deux matchs.

Ramsdale, une première signature de 24 millions de livres sterling de Sheffield United le mois dernier, pourrait voir ses frais augmenter de 6 millions de livres sterling supplémentaires. Et le joueur de 23 ans est déjà sur le point de rencontrer certains de ces ajouts après avoir commencé son premier match de Premier League.

Ramsdale avait déjà produit un blanchissage lors de la victoire de la Coupe Carabao contre West Brom, mais s’était retrouvé sur le banc de la ligue. Mikel Arteta lui a cependant donné une chance contre Norwich et l’Anglais n’a pas déçu avec une prestation assurée.

Le gardien né à Chesterton a marqué un 6/1o dans les cotes de l’Evening Standard lors d’un après-midi calme. Ils ont noté qu’il “avait l’air calme sur le ballon et qu’il jouait bien de l’arrière”.

Arseblog a donné Ramsdale a 7/1o compte tenu de sa feuille blanche lors de ses débuts complets.

Et Ramsdale n’a pas l’intention de revenir sur le banc et a averti Leno, sous pression, qu’il se battrait pour être le n ° 1 incontesté.

Ramsdale a déclaré : « Je ne sais pas ce que le manager va faire.

«Cela n’était peut-être qu’un ajustement tactique, il est donc de ma responsabilité de le forcer à continuer à me choisir, ce que je dois faire quotidiennement.

« Moi et Bernd serons très compétitifs d’une manière saine et bonne, et j’espère que je pourrai rester dans l’équipe.

« Vous devez être prêt à jouer en tant que gardien de but. Vous ne savez pas quand quelque chose va arriver. Je suis prêt chaque semaine.

« Cela aurait pu être dans quelques mois, mais c’est arrivé maintenant.

« Nous devons continuer à être compétitifs sur le terrain d’entraînement et je dois essayer de rester dans l’équipe et de les aider. Il y a beaucoup à faire et nous verrons où cela nous mènera cette saison.

Arteta salue Ramsdale

Ramsdale a certainement obtenu le vote de confiance d’Arteta par la suite.

“Je pense qu’il était formidable”, a déclaré Arteta. «Ce n’est pas seulement ce qu’il a fait sur le plan technique, c’est ce qu’il transmet, son énergie, sa chimie avec la ligne de fond, comment il réagit, son langage corporel – je pense qu’il était le meilleur.

« Nous avons deux gardiens fantastiques. N’oubliez jamais ce que Bernd a fait pour nous et quel bon gardien il est.

«Je devais prendre une décision et aujourd’hui, je pensais qu’Aaron était le bon pour le faire, comme dans n’importe quelle autre position que nous devons décider et c’est ce que nous avons décidé aujourd’hui.

« Je veux voir comment ils se comportent. Maintenant, nous avons besoin de performances et nous devons gagner des matchs de football.

“Celui qui donne les meilleures performances, transmet de meilleures choses et est plus fiable va jouer.”

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

L’avenir de Leno à l’honneur

La décision d’Arteta de remettre à Ramsdale le maillot n°1 mettra Leno sous les projecteurs.

Football.london a revendiqué que Leno est désespéré de jouer au football européen régulier.

Le gardien de but allemand a nié qu’il cherchait à passer plus tôt dans l’été, mais on pense que si une offre appropriée est déposée pour le joueur de 29 ans en janvier, alors Arsenal lui permettrait de passer à autre chose.

« Je ne veux pas fuir ici, je me sens bien et je veux réussir à nouveau avec Arsenal ! Arsenal est un grand club, qui est extrêmement sous-estimé en Allemagne, il y a beaucoup de fans d’Arsenal partout dans le monde », a-t-il déclaré à Sport 1 en mai.

“J’ai toujours un contrat de deux ans et j’espère rejouer la Ligue des champions avec Arsenal.”

LIRE LA SUITE: Merson remet les pendules à l’heure en réfutant les affirmations fantaisistes de la star sur Arsenal