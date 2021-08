Aaron Ramsdale espère «prendre» le maillot d’Arsenal de Bernd Leno et révèle la raison réconfortante pour laquelle il a apporté les cendres de son grand-père à la signature du contrat

in

Le nouveau garçon d’Arsenal, Aaron Ramsdale, a lancé le défi à Bernd Leno, révélant ses espoirs de prendre le maillot de son coéquipier.

Ramsdale a terminé son déménagement dans le nord de Londres depuis Sheffield United, signant pour un montant estimé à environ 30 millions de livres sterling.

Ramsdale est la cinquième signature d’Arsenal de l’été

Il fournira une concurrence à Bernd Leno, qui a été le gardien de premier choix d’Arsenal pendant la grande majorité de son temps au club.

Mais Ramsdale, qui portera le maillot n°32, a révélé son intention de devenir l’homme principal entre les bâtons.

“La compétition est la clé et c’est aussi un endroit formidable”, a déclaré Ramsdale à la chaîne médiatique d’Arsenal.

“Bernd a fait un travail fantastique ces dernières saisons et je suis là pour le pousser jusqu’au bout et prendre son maillot.”

Leno a rejoint Arsenal en provenance du Bayer Leverkusen à l’été 2018

La famille de Ramsdale était présente alors qu’il mettait un stylo sur papier sur son contrat avec les Gunners.

Lors de la signature du contrat se trouvaient également les cendres du défunt grand-père de Ramsdale, Ron. Le joueur de 23 ans a expliqué comment son grand-père l’avait accompagné tout au long de sa carrière de joueur.

“Le jour où ma mère a découvert qu’elle était enceinte de moi était le jour de sa mort”, a déclaré Ramsdale.

« Il s’appelait Ron et venait de Bloxwich à Birmingham et ils disaient ‘oh, nous allons voir notre Ron’. Je suis donc Aaron pour “notre Ron”. Quand ses cendres ont été répandues, mon père a gardé une partie de ses cendres.

Ron serait très fier de la façon dont son petit-fils s’est avéré

« Il a fait un petit tour du 92 [teams in the Football League]! Mon père l’amène tous aux matchs et aura une photo avec lui dans les stades.

“J’ai dit dans la voiture ce matin qu’il ne sortait pas mais c’était une bonne idée… il aurait été footballeur si son père l’avait autorisé et il était gardien de but, donc il y a peu de liens entre nous deux.

« Mon père l’emmène partout. Cela le garde près de son cœur.