Aaron Ramsdale, le soutien-gorge Arsenal de Mikel Arteta

31/10/2021 à 18h20 CET

Le gardien d’Arsenal, Aaron Ramsdale, est l’un des piliers du bon moment que traverse l’équipe de Mikel Arteta en Premier League : après avoir signé trois défaites lors des trois premières journées, le artilleurs ils ajoutent sept matchs consécutifs sans défaite (5V et 2E) avec seulement quatre buts encaissés durant ce temps, pour les neuf encaissés avant le premier arrêt national.

Le Britannique, qui est arrivé de Sheffield United ce même marché d’été en échange de 28 millions d’euros, enregistre le deuxième meilleur pourcentage d’arrêts de cette édition 2021/22 de Premier League : a sauvé un total de 24 des 28 derniers tirs cadrés, soit une efficacité de 85,7%. Seul le gardien de Chelsea Edouard Mendy a fait mieux avec 89,7%.

85,7 – Parmi les gardiens à avoir affronté plus de deux tirs cadrés cette saison, seul Édouard Mendy (89,7%) bénéficie d’un pourcentage d’arrêts plus élevé que Aaron Ramsdale d’Arsenal (85,7%), qui a arrêté 24 des 28 tirs cadrés qu’il vous avez affronté. Mur. pic.twitter.com/gaqyy5y4NC – OptaJoe (@OptaJoe) 30 octobre 2021

L’ancien Sheffield United a joué un total de 10 matchs avec Arsenal jusqu’à présent depuis qu’il a débarqué fin août, où seulement a encaissé cinq buts et a laissé sa cage inviolée jusqu’à six fois (60%). Il a été remplaçant lors des défaites contre Chelsea (0-2) et Manchester City (5-0) et a repris le but de l’Emirates Stadium après la deuxième pause de l’équipe nationale.

Arsenal consolide en Premier League

Les artilleurs a battu Leicester City sur la route avec des buts de Gabriel et Smith Rowe et se tient au Grand six après un très mauvais début de saison 2021/22. Ils totalisent sept matchs consécutifs sans défaite avec cinq victoires et deux défaites et se situent dans la zone noble avec 17 points sur 30 possibles : Arsenal veut à tout prix retrouver les positions de la Ligue des champions.

L’équipe de Mikel Arteta n’a pas disputé de compétition européenne pour la première fois depuis la saison 1995/96 et l’objectif est clair : figurer à nouveau parmi les meilleurs de Premier League et rejouer au niveau continental l’année prochaine.. Pour le moment, les choses fonctionnent : en plus d’être à la sixième place avec 19 points, ils se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Carabao Cup après avoir éliminé Crystal Palace.