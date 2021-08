Aaron Ramsdale rejoint Arsenal par rapport au moment où David Seaman a signé de QPR alors que les transferts de 130 millions de livres sterling montrent une direction positive sous Mikel Arteta

in

Une grande partie des fans d’Arsenal ont été déçus par les affaires du club sur le marché des transferts cet été.

Ceci, aggravé par une défaite lors de la première journée contre Brentford en Premier League, a suscité de nombreuses critiques, notamment de la part des experts de talkSPORT.

.

Arteta est sous pression pour obtenir des résultats à Arsenal

Jamie O’Hara les a qualifiés de « Banter FC » pour avoir dépensé plus de 130 millions de livres sterling cet été – bien qu’il puisse être un peu biaisé étant un grand fan de Tottenham.

Ben White était le gros signataire d’un accord de 50 millions de livres sterling avec Brighton, tandis que Martin Odegaard a terminé son transfert vendredi dans un accord d’une valeur d’environ 34 millions de livres sterling.

Le gardien de Sheffield United, Aaron Ramsdale, est sur le point de terminer son transfert aux Emirats pour 30 millions de livres sterling.

Cela a conduit à des abus peu recommandables de la part d’un petit groupe de supporters qui disent que le joueur de 23 ans n’est pas le bienvenu au club.

.

Ramsdale devrait rejoindre Arsenal dans le cadre d’un accord d’une valeur de 30 millions de livres sterling

Les frustrations semblent bouillonner après qu’Emi Martinez a été vendue pour seulement 17 millions de livres sterling l’été dernier, l’Argentin étant l’un des meilleurs gardiens de but de la Premier League.

Il a peut-être été relégué lors de saisons consécutives, mais il y a des raisons d’être optimiste pour les fans des Gunners.

La légende du club David Seaman voit des similitudes depuis qu’il a rejoint Arsenal en provenance de QPR.

Il a déclaré à talkSPORT Breakfast : « Il y a beaucoup de similitudes avec mon arrivée à Arsenal. J’étais le n°3 de l’Angleterre à la Coupe du monde en 1990, Ramsdale a fait de même.

« J’ai commencé à recevoir une charge de bâton parce que les fans ne voulaient pas de moi. Ils chantaient tous « Lukic est meilleur que Seaman » et « Tu ne joueras jamais pour Arsenal ».

“Il y a quelques similitudes et j’espère qu’il poursuivra une très bonne carrière à Arsenal.

« Il est encore en train d’apprendre, vous pouvez le voir. Va-t-il entrer dans l’équipe ? Je ne pense pas. Je pense que ce qu’il doit faire, c’est s’entraîner, impressionner le manager et obtenir le respect des gars aussi.

. ou concédants de licence

Martinez a connu une saison brillante pour Villa

Il y a un point plus large pour lequel les fans d’Arsenal devraient être optimistes pour l’avenir avec leurs affaires dans la fenêtre de transfert cet été.

Au cours des dernières saisons, le club a envisagé de recruter des joueurs plus âgés et de leur attribuer des contrats lucratifs qui n’ont pas fonctionné.

Pensez à David Luiz et Willian – avec le club de l’ailier toujours coincé au club alors qu’ils essaient de le retirer de leur budget salarial.

Les Gunners n’ont recruté aucun joueur de plus de 23 ans cet été – Ben White a 23 ans, Martin Odegaard a 22 ans, tandis que Nuno Tavares et Albert Sambi Lokongo ont 21 ans.

Le manager Mikel Arteta et le directeur technique Edu ciblent clairement les jeunes joueurs du marché pour essayer de constituer une équipe pour l’avenir.

.

White était la grande signature estivale d’Arsenal, coûtant 50 millions de livres sterling

Ces joueurs ont pu entrer en vendant des joueurs comme Emi Martinez et Joe Willock.

Sur ces transferts, Seaman a ajouté : « C’est tellement frustrant, surtout celui de Martinez. Quand vous avez payé autant d’argent pour un gardien de but et que vous en avez laissé un très bon.

« Joe Willock est allé à Newcastle et a eu une excellente période de prêt et a eu la chance de le garder, mais pourquoi l’ont-ils laissé partir ?

“Je ne sais tout simplement pas et vous regardez ce qui se passe là-bas, vous pensez qu’il est meilleur qu’eux.”

Que vous soyez ou non d’accord avec les décisions prises par le club, les nouvelles recrues semblent avoir été radiées avant même d’avoir eu une chance.

Le temps nous dira si Arteta et Edu ont pris les bonnes décisions, mais ils tirent les leçons du passé et construisent pour l’avenir.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.