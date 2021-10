Aaron Ramsdale révèle qu’il reçoit des SMS de David Seaman alors que le gardien d’Arsenal réfléchit aux éloges « spéciaux » de Peter Schmeichel

Évalué par sans doute le meilleur gardien de but de la Premier League et en contact avec l’un des meilleurs d’Arsenal, la vie est belle pour Aaron Ramsdale.

Ramsdale était dans une forme héroïque lors de la victoire des Gunners sur Leicester samedi, se mettant en sécurité après un arrêt au King Power Stadium.

C’était une excellente performance d’équipe d’Arsenal mais Ramsdale était la star du spectacle

L’arrêt marquant est intervenu juste à la mi-temps alors que le joueur de 23 ans a fait preuve d’un grand athlétisme pour refuser le coup franc de James Maddison.

Cela a laissé beaucoup de gens totalement abasourdis alors qu’Arsenal s’accrochait à son avance de 2-0 – rien de plus que Peter Schmeichel, qui est bien sûr le père du gant de Leicester Kasper.

Avec trois emojis d’applaudissements, Schmeichel senior a tweeté: « Meilleur arrêt que j’ai vu depuis des années par Ramsdale. »

Schmeichel est considéré par beaucoup comme la référence pour tous les gardiens de but à jouer en Premier League, cependant, Ramsdale a avoué à talkSPORT que le grand Danois n’est pas quelqu’un à qui il aspirait pour apprendre son métier.

Le coup franc de Maddison destiné à faire gonfler le filet mais Ramsdale n’en avait rien

Sur les éloges qu’il a reçus, Ramsdale a déclaré sur Boot Room de Darren Bent : « C’est comme si quelqu’un avait piraté son Twitter ! C’est fou et assez difficile à expliquer.

« Avec Kasper étant à l’autre bout et Peter tweetant cela, ce fut un moment spécial pour moi de voir cela quand je suis entré dans le vestiaire. »

Et lorsqu’on lui a demandé s’il admirait Schmeichel dans sa jeunesse, Ramsdale a admis : « Je serai totalement honnête, non !

«Je savais tout sur lui, j’ai regardé beaucoup, beaucoup de temps forts et j’ai enregistré des trucs sur lui. Je n’étais pas vraiment un fan de Manchester United quand j’ai grandi et j’ai commencé à être gardien de but, je pense qu’il aurait pris sa retraite.

Espérons que Schmeichel ne voit pas qu’il n’était pas nécessairement du goût de Ramsdale

Peut-être que la raison pour laquelle Ramsdale a eu un tel stormer est qu’il reçoit des conseils de l’un des plus grands gardiens de but – la légende des Gunners David Seaman.

Ramsdale a ajouté: « Même en étant juste à Arsenal et maintenant en contact avec David Seaman – j’ai son numéro et je reçois un texto de sa part de temps en temps, c’est surréaliste. »

Continuez à jouer comme ça et ce sera Ramsdale qui transmettra sa sagesse à la prochaine génération de gardiens de but.