Aaron Ramsey et ses collègues envisagent la victoire en éliminatoires de la Coupe du monde mais restent sans Gareth Bale

Le Pays de Galles tentera de se hisser à la deuxième place de son groupe de qualification pour la Coupe du monde lorsqu’il affrontera l’Estonie ce soir.

Le Pays de Galles a marqué un point lors d’un match nul 2-2 contre la République tchèque à Prague vendredi.

.

Le Pays de Galles d’Aaron Ramsey affronte l’Estonie ce soir

Ils sont troisièmes du groupe E mais passeront devant les Tchèques avec un point contre l’Estonie.

L’équipe de Robert Page est déjà quasiment assurée de se qualifier pour les barrages grâce à son succès en UEFA Nations League.

Mais terminer deuxième de leur groupe de qualification pour la Coupe du monde leur vaudrait probablement un tirage plus favorable lors de la phase à élimination directe.

Le Pays de Galles voudra également continuer à renforcer sa bonne forme récemment et talkSPORT sera à Tallinn pour vous présenter cette cravate en direct.

Estonie v Pays de Galles: commentaire talkSPORT

Le match de qualification pour la Coupe du monde aura lieu le lundi 11 octobre et débutera à 19h45.

Le choc sera diffusé en direct sur talkSPORT 2 avec notre couverture de l’A Le Coq Arena de Tallinn à partir de 19h30.

Les commentaires sur le match du Groupe E viendront de Nigel Adderley et de l’ancien attaquant de Swindon Town Sam Parkin.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Prochains commentaires talkSPORT

LUNDI 11 OCTOBRE

Estonie v Pays de Galles – 19h45, qualification pour la Coupe du monde – talkSPORT 2

MARDI 12 OCTOBRE

Angleterre v Hongrie – 19h45, qualification pour la Coupe du monde – talkSPORT Îles Féroé contre Écosse – 19h45, qualification pour la Coupe du monde – talkSPORT 2

VENDREDI 15 OCTOBRE

West Brom v Birmingham – 20h00, championnat – talkSPORT 2 EXCLUSIF

SAMEDI 16 OCTOBRE

Watford v Liverpool – 12h30, Premier League – talkSPORT EXCLUSIVE Fulham v QPR – 12h30, Championship – talkSPORT 2 EXCLUSIF Southampton v Leeds United – 15h00, Premier League – talkSPORT 2 EXCLUSIVE Brentford v Chelsea – 17h30, Premier Ligue – EXCLUSIVITÉ talkSPORT

DIMANCHE 17 OCTOBRE

Swansea v Cardiff – 12:00, Championship – talkSPORT 2 EXCLUSIVE Estonie v Pays de Galles: Nouvelles de l’équipe

Le Pays de Galles n’a pas de nouveau problème de blessure à gérer pour ce match mais restera sans son capitaine Gareth Bale.

Ben Davies, David Brooks, Tom Lockyer et Rhys Norrington-Davies sont également absents.

Connor Roberts et Harry Wilson pousseront pour les départs après avoir impressionné sur le banc contre les Tchèques.

L’Estonie sera privée du duo clé Henri Anier et Vladislav Kreida qui sont suspendus.

Le défenseur expérimenté Sander Puri est blessé.

Le Pays de Galles a réclamé un point contre la République tchèque vendredi Estonie v Pays de Galles : qu’est-ce qui a été dit ?

Aaron Ramsey a déclaré : « La Coupe du monde est la cible.

« Nous avons eu la chance de vivre deux championnats d’Europe et ils ont été absolument incroyables.

« Ce serait un rêve énorme d’espérer une Coupe du monde. Il y a un long chemin à parcourir, mais si nous pouvions le faire, ce serait en quelque sorte complet, n’est-ce pas ?

« Se qualifier pour une Coupe du monde serait un exploit incroyable.

« C’est probablement plus difficile de se qualifier que pour les Championnats d’Europe mais tous les joueurs sont prêts.

« C’est la même chose pour les plus jeunes garçons aussi et un rêve pour eux aussi.

« Vous pouvez le voir dans la façon dont ils ont joué à l’Euro cet été en sortant du groupe. Ils sont prêts pour cela et ce serait bien pour nous aussi, les garçons plus âgés.