Aaron Ramsey serait une « bonne signature » pour Newcastle, déclare l’ancien coéquipier d’Arsenal Jack Wilshere

La star de la Juventus, Aaron Ramsey, a été qualifiée de « bonne signature » pour Newcastle par l’ancien coéquipier d’Arsenal, Jack Wilshere.

Mais l’ancienne star de la Premier League, Darren Bent, pense que les fans n’aimeront le transfert que s’il n’est pas leur signature en janvier.

Ramsey pourrait échanger des rayures noires et blanches contre…. rayures noires et blanches

Les Magpies devraient faire de grands pas sur le marché des transferts en janvier et Ramsey fait partie de ceux qui seraient sur leur liste de souhaits.

Le Gallois a connu un énorme succès avec Arsenal, où il a remporté trois FA Cup, avant de passer à la Juve en 2019.

Il ne figure que sporadiquement pour la vieille dame, mais a un titre de Serie A à son nom.

Mais maintenant, un retour en Premier League pourrait être envisagé avec St James ‘Park comme destination possible.

Ramsey n’est peut-être pas un titulaire pour la Juventus, mais c’est un grand joueur pour le Pays de Galles

Interrogé sur le transfert potentiel de Ramsey, Wilshere a déclaré à talkSPORT: « Il serait une excellente signature pour eux. C’est un club énorme, Newcastle.

«Il a évidemment eu un sort réussi à Arsenal, est allé en Italie, il n’a pas joué autant qu’il le voulait.

« Il veut probablement revenir ici, il a une jeune famille.

« [He can go to a] grand club, qui va potentiellement devenir encore plus grand au cours des quatre ou cinq prochaines années.

Ramsey a eu un succès limité avec la Juventus

L’ancienne star de la Premier League Darren Bent, cependant, a offert un petit avertissement à Newcastle.

Il a dit : « Écoutez, je pense qu’il a un bon pedigree quand il joue pour le Pays de Galles. Comme l’a dit Jack, il n’a pas beaucoup joué au football ces dernières années.

« La dernière fois qu’il a joué 30 matchs en une saison, c’était lorsqu’il était à Arsenal en 2015/16, c’est-à-dire des matches de championnat.

« Je pense que les fans de Newcastle aimeraient la signature, mais si vous deviez dire » c’est votre signature de superstar qui revient pour vous sauver en Premier League « , je ne pense pas qu’ils seraient submergés par cela.

« C’est aussi simplement du point de vue des blessures. »

Ramsey ne peut pas être le seul grand nom à venir, selon Bent

Mais Wilshere a fait valoir: « Il vous apporte des buts du milieu de terrain. »

Lorsqu’on lui a demandé si c’était une bonne décision, il a ajouté: « Je pense que oui. »

Bent, cependant, pense qu’il ne peut pas être leur seul accord majeur de la fenêtre de transfert.

Il a fait remarquer lorsqu’on lui a posé la même question : « [Yes, but] pas leur signature de chapiteau, cependant.

