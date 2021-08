Aaron Rodgers a conduit autour de Green Bay dans une voiturette de golf personnalisée

in

Il ne semble pas qu’Aaron Rodgers soit du genre à laisser un cadeau passer inaperçu, du moins lorsque ce cadeau est une voiturette de golf personnalisée.

La semaine dernière, le joueur de ligne offensive des Packers, David Bakhtiari, a brisé la dynamique traditionnelle du cadeau du quart-arrière et a surpris Rodgers avec une voiturette de golf «Aston Martin» personnalisée. Le chariot était équipé d’une peinture personnalisée, de sièges en cuir et d’un couvre-volant rose flou. C’était parfait, et Rodgers l’a clairement apprécié.

Cela fait quelques jours que Rodgers a reçu la voiturette de golf, et il a déjà été aperçu en train de la conduire autour de Green Bay à la place d’une voiture. Voici une vidéo de lundi :

Le MVP roulant avec désinvolture à travers la ville dans sa voiturette de golf. Tout en respectant le code de la route. Et écouter de la musique. #Vibe #PackersCamp pic.twitter.com/eCDpmi8zUY – Marques Eversoll (@MarquesEversoll) 2 août 2021

Nous voyons souvent des joueurs se rendre au camp d’entraînement dans des voitures chères et utiliser des voiturettes de golf pour se déplacer sur le campus de l’installation. Rodgers n’avait besoin que d’une voiturette de golf.

Aaron Rodgers, au volant de sa voiturette de golf, attendant d’entrer dans le lot des joueurs #Packers après l’entraînement. pic.twitter.com/G8kydIdGyz – Ryan Wood (@ByRyanWood) 2 août 2021

Malheureusement, il semble que le couvre-volant rose flou n’ait pas fait la différence. C’était parti lundi.

Espérons que Bakhtiari ne se soucie pas de son absence.