Aaron Rodgers a couru pour un TD puis a crié aux fans des Bears « Je te possède toujours »

Dans ce qui pourrait être son dernier match à Soldier Field en tant que membre des Green Bay Packers, le MVP en titre Aaron Rodgers a fait ce qu’il fait toujours : donner un peu d’espoir aux fans de Bears, puis tout arracher aussi douloureusement que possible pour les Chicagoans.

Dimanche, il l’a amené à un niveau encore plus viscéral. Non seulement Rodgers a-t-il couru pour un touché pour mettre le Pack 24-14 avec 4:30 restants en temps réglementaire, le QB a célébré le score en examinant l’âme des fans des Bears partout et en criant une vérité qu’ils savent qu’elle est indéniable :

« Je te possède toujours ! »

Rodgers est entré dans le concours de la semaine 5 20-5 contre Chicago. Il avait lancé plus de touchés en carrière contre les Bears (55) que tout autre adversaire qu’il a affronté. Il n’y a rien que les fans de Bears pourraient dire même s’ils voulaient contester la demande de Rodgers et tout le monde le sait. Surtout après une autre victoire des Packers dimanche.

Peut-être que l’année prochaine, Rodgers jouera pour une équipe de l’AFC et battra régulièrement des joueurs comme les Jets de New York et les Texans de Houston au lieu de continuer à tourmenter les fans des Bears.

Malheureusement, Chicago doit encore jouer à Green Bay lors de la semaine 14.

Si c’est ainsi que Rodgers traite les Bears chez eux, ce ne sera probablement pas mieux lorsque les Packers seront les hôtes à la mi-décembre. À ce stade, tout ce que les habitants de Chicago peuvent espérer, c’est que Rodgers prenne sa retraite ou déménage ailleurs – et que Jordan Love ne soit pas pour Rodgers ce que le MVP était pour Brett Favre.

Jusque-là, la propriété des Bears reste entre les mains de Rodgers.

