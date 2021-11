Aaron Rodgers a des réflexions sur les vaccins, les règles de la NFL et la science moderne

Vendredi, le quart-arrière des Packers Aaron Rodgers a pris la parole lors du Pat McAfee Show. Son apparition est survenue deux jours après qu’il a été placé sur la liste COVID-19 de Green Bay et déclaré pour la semaine 9 parce qu’il a été testé positif et n’est pas vacciné, une nouvelle qui a surpris quiconque avait entendu Rodgers dire qu’il avait été « immunisé » en août ou qui avait l’a observé apparemment en suivant les protocoles assignés aux joueurs vaccinés, comme être autorisé à tenir une conférence de presse à l’intérieur sans masque. Que ce dernier était une violation des protocoles, plutôt qu’une adhésion à ceux-ci, est maintenant clair.

Plusieurs fois au cours d’une interview de 46 minutes, Rodgers a avancé de fausses informations concernant le vaccin. Il a déclaré qu’il était dans le « viseur de la foule réveillée » et qu’il avait suivi tous les protocoles de la NFL, à l’exception de ceux qu’il n’aime pas, à savoir l’obligation de porter un masque à l’intérieur. Il a déclaré qu’il pensait que ces protocoles étaient « fondés sur la honte » et « non fondés sur la science ». Rodgers a cité Martin Luther King Jr. pour justifier ses actions ; il a dit qu’il avait fait ses propres recherches et consulté l’animateur de podcast Joe Rogan pour obtenir des conseils médicaux; il s’est décrit comme un « penseur critique », a lié de manière incorrecte les vaccins COVID-19 à l’infertilité, et a annoncé qu’il prenait de l’ivermectine, un médicament sur ordonnance qui, selon la FDA, le NIH et le CDC, ne devrait pas être utilisé pour traiter COVID-19, bien qu’il ait été considéré comme un traitement possible pour les vers dans le cerveau.

Ce qui suit est une sélection de ce que Rodgers a dit lors de l’émission de McAfee :

Rodgers a déclaré qu’il avait choisi un traitement homéopathique qui, selon lui, a renforcé son immunité au COVID-19 par rapport aux vaccins approuvés, car il est allergique à un ingrédient des deux vaccins à ARNm approuvés par la FDA, produits par Pfizer et Moderna. Il n’a pas pris le vaccin Johnson & Johnson, a-t-il déclaré, car il « a été retiré en raison de problèmes de coagulation » en avril et « n’était pas une option à ce stade ». L’utilisation du vaccin Johnson & Johnson a été temporairement suspendue en avril mais a repris plus tard dans le mois après un examen des données disponibles par le CDC et la FDA. Les experts de la santé ont découvert que le risque de coagulation après avoir reçu le vaccin Johnson & Johnson était d’environ un cas sur un million, principalement chez les femmes âgées de 20 à 50 ans. Rodgers a refusé de partager ce que son traitement homéopathique impliquait, mais l’a décrit comme « un moyen pour stimuler mon système immunitaire pour créer une défense contre COVID », ce qui se trouve être une très bonne façon de décrire le fonctionnement des vaccins. Rodgers a déclaré que la NFL « a envoyé ce comparse au début du camp d’entraînement pour faire honte [Green Bay] pour être 19e de la ligue en taux de vaccination. Il a déclaré que la NFL « pensait que j’étais un charlatan » et a nié son appel à être exempté des politiques de la ligue pour les joueurs non vaccinés. Rodgers a utilisé l’expression « mon corps, mon choix ». Il a déclaré que « les gens détestent l’ivermectine » parce que les sociétés pharmaceutiques « ne peuvent pas en tirer d’argent ». Rodgers a déclaré qu’il était placé dans un « cercueil d’annulation de la culture ». Rodgers a déclaré qu’il n’était « pas un anti-vaxx, une terre plate ». Il a également demandé : « Si le vaccin est si bon, alors comment se fait-il que les gens attrapent toujours le COVID et propagent le COVID ? Rodgers a déclaré à plusieurs reprises qu’il pensait avoir attrapé le virus d’une personne vaccinée, mais n’a pas fourni de preuves. « Cette idée que c’est la pandémie des non vaccinés, c’est juste un mensonge total », a-t-il déclaré. Une étude du CDC sur les cas et les résultats de COVID-19 aux États-Unis du 4 avril au 17 juillet 2021 a révélé que 92% des cas positifs, 92% des hospitalisations et 91% des décès liés au COVID-19 ont été signalés parmi ceux qui ne l’étaient pas. complètement vacciné. Rodgers a déclaré qu’il était à l’aise de ne pas porter de masque autour de groupes de personnes vaccinées, car il pense que leur confiance dans le vaccin devrait le rendre sans importance pour ces groupes, qu’il soit masqué ou non. Après avoir clairement violé les protocoles COVID-19 de la NFL en donnant des conférences de presse à l’intérieur sans masque, Rodgers a déclaré qu’il considérait qu’il était de sa responsabilité d’aller à l’encontre d’une politique en laquelle il ne croit pas.

« Le grand MLK a dit que vous avez une obligation morale de vous opposer aux règles injustes et aux règles qui n’ont aucun sens », a déclaré Rodgers. « À mon avis, cela n’a aucun sens pour moi. »

Dans « Letter from Birmingham Jail » (une clause que je ne m’attendais pas à écrire aujourd’hui), King définit ainsi une loi injuste : « Une loi injuste est un code qu’une majorité inflige à une minorité qui ne s’impose pas à elle-même ». Une loi juste, écrit King, « est un code qu’une majorité oblige une minorité à suivre, et qu’elle est disposée à suivre elle-même ».

Ceux qui obligent Rodgers à suivre les protocoles de la NFL suivent également les protocoles eux-mêmes. Jordan Love, le quarterback remplaçant des Packers qui débutera dimanche à la place de Rodgers, s’est présenté à sa conférence de presse de vendredi après-midi portant un masque. Love est vacciné et n’est pas tenu par la politique de la NFL de se masquer à l’intérieur, mais portait le masque parce qu’il avait été désigné comme un contact étroit d’un joueur qui avait été testé positif – Rodgers. L’utilisation de l’argument de King pour une protestation non violente contre la ségrégation pour promouvoir la conviction de Rodgers qu’il ne devrait pas avoir à porter de masque à l’intérieur est également extrêmement disproportionnée.

Rodgers a un argument perdant. En ne se cachant pas à l’intérieur et potentiellement en assistant à des événements comme la fête d’Halloween des Packers le week-end dernier, il a enfreint une règle qu’il avait accepté de suivre à chaque fois qu’il se présentait au travail. Il pourrait être ou a peut-être été passible d’amendes en conséquence ; les Packers pourraient être soumis à la discipline de la NFL pour mauvaise application des protocoles de la ligue. (Lorsque la NFL a initialement répondu aux questions sur la situation de Rodgers avant son apparition dans l’émission de McAfee, un porte-parole de la ligue a clairement confié à Green Bay la responsabilité de s’assurer que les protocoles étaient suivis.)

À la lettre de la politique de la NFL, ce n’est pas plus complexe que cela. Mais dans l’émission de McAfee, Rodgers a fait ce que beaucoup font lorsqu’ils sont déterminés à défendre un argument perdant : il en a changé la portée et en a fait quelque chose d’autre. Cela peut ou non avoir été intentionnel – l’une des leçons de cette histoire devrait être qu’Aaron Rodgers: Critical Thinker est un personnage qui mérite d’être regardé avec scepticisme – mais si le but de Rodgers était d’éviter les critiques pour ses actions, ses remarques pourraient être un moyen efficace pour déplacer la conversation. La NFL semble plus susceptible de punir les Packers que Rodgers pour ses violations – la ligue ne veut pas s’impliquer dans une guerre culturelle dont Rodgers a défini les termes. Rodgers avait peu de moyens bien raisonnés de se défendre et de défendre ses actions, alors, avec une rafale de mots à la mode, il a essayé de changer de sujet. Le temps nous dira s’il s’en tirera.