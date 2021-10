Aaron Rodgers a dit aux fans des Bears qu’il les possédait, et il n’avait pas tort

Dans l’exemple ultime du swing down, Packers QB et Jeopardy! L’hôte Aaron Rodgers n’a pas pu s’empêcher de le frotter lorsqu’il a scellé la victoire contre les Bears dimanche avec un TD de six verges.

« Toute ma putain de vie, je te possède. Je te possède toujours. Je te possède toujours.

Il y a beaucoup de façons différentes de voir cela. Premièrement, je veux dire, Rodgers n’a pas tort. Il A possédé les Bears toute sa vie d’adulte. Après la victoire de dimanche, Rodgers a étendu son record sur Chicago à un étonnant 22-5, tout en lançant 59 touchés et seulement 10 interceptions au cours des rencontres en tête-à-tête.

Rodgers aurait-il dû dire cela ? Je veux dire, qui est à dire. Je sais que nous avons tendance à trop nous accrocher aux perles lorsqu’il s’agit de bavarder avec les joueurs de la NFL. Je vous assure que des choses bien pires sont dites sur le terrain entre les joueurs chaque semaine, nous ne pouvons tout simplement pas les entendre. C’était une occasion rare où Rodgers est parti et le microphone l’a capté.

Bien sûr, il a peut-être un peu dépassé les bornes en s’adressant aux fans des Bears plutôt qu’à l’équipe qu’il jouait. En général, j’ai trouvé que les fans des Bears étaient parmi les fans les plus réalistes et les plus dévalorisants de la NFL, donc ce n’est pas comme si Aaron Rodgers leur rappelait qu’il les possédait. En général, les fans de Chicago savent quand ils sont nuls, quand ils sont bons et quand (comme cette année) ils se reconstruisent.

Je vous laisse décider : Aaron Rodgers a-t-il eu tort de parler d’ordures, ou est-ce que c’est juste ?