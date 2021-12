Aaron Rodgers a été aperçu en visite chez un célèbre médecin du sport au milieu d’une blessure à l’orteil

Aaron Rodgers cherche à être en aussi bonne santé que possible avant de retourner chez les Packers de Green Bay. Selon TMZ Sports, le quart-arrière des Packers a été vu en train de parler au célèbre médecin du sport Neal ElAttrache à Los Angeles. Les deux ont été photographiés ensemble dans les bureaux de Kerlan Jobe vendredi matin, et Rodgers y est resté près de trois heures.

ElAttrache est connu pour travailler sur des athlètes tels que Tiger Woods, Tom Brady et Conor McGregor. On ne sait pas pourquoi Rodgers visitait ElAttrache, mais cela vient du fait que Rodgers a un orteil fracturé et envisage une intervention chirurgicale. Lors de son apparition dans The Pat McAfee Show, Rodgers a révélé qu’il pourrait subir une intervention chirurgicale pendant que les Packers sont en congé cette semaine.

« Nous espérons éviter la chirurgie, évidemment, mais la chirurgie serait si mineure, ce ne serait pas quelque chose avec laquelle je devrais manquer à tout moment », a déclaré Rodgers, selon USA Today. « Nous allons en quelque sorte réévaluer au début de la semaine prochaine et prendre une décision, mais … je pourrais me faire opérer un lundi ou un mardi et jouer le dimanche. » En fin de compte, Rodgers ne veut pas se faire opérer en raison des problèmes que cela causerait en essayant de jouer.

« L’opération immobiliserait l’orteil, ce serait donc un problème toute la saison à laquelle nous sommes confrontés », a-t-il déclaré. « Cela peut éviter un déplacement supplémentaire mais cela immobiliserait l’orteil. Nous espérons qu’avec quelques semaines ici, nous pourrons obtenir suffisamment de guérison et peut-être que nous pourrons éviter de le faire. … Le but ultime est de ne pas avoir à faire de chirurgie, cela les choses guérissent un peu mieux et nous avons en quelque sorte survécu à quelques semaines de plus et cela ne vous dérange pas les dernières semaines de la saison. »

Rodgers a mené les Packers à une fiche de 8-3, la deuxième meilleure note de la NFC. La prochaine fois qu’ils entreront sur le terrain, ce sera le 12 décembre lorsqu’ils accueilleront les Bears de Chicago. Le week-end dernier, Rodgers a amassé 307 verges et deux touchés lors de la victoire 36-28 contre les Rams de Los Angeles. Après le match, Rodgers a parlé aux journalistes de jouer avec la douleur.

« La semaine dernière, j’ai essayé de faire des trucs vendredi, j’avais l’impression que nous avions peut-être besoin d’une petite secousse et ce genre d’impact a eu un peu d’impact dimanche du point de vue de la douleur », a déclaré Rodgers, selon ESPN. « Cette semaine, je viens de faire une visite guidée samedi et évidemment toutes les visites guidées au cours de la semaine, mais pas de temps d’entraînement, je pense que cela m’a vraiment aidé. Cela a vraiment aidé à regarder les scans. La guérison, en quelque sorte meilleur endroit, donc je me suis vraiment senti mieux, mais au troisième quart, à la fin du troisième, au début du quatrième et j’ai été piétiné au début du match, il y avait définitivement de la douleur à laquelle je faisais face. »