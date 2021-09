Aaron Rodgers a eu une explication hilarante pour une interception «douloureuse»

in

Aaron Rodgers est entré dans le match d’ouverture de la semaine 1 dimanche contre les Saints après une saison MVP et une intersaison pleine de drame. Et si cette saison est vraiment censée être un « Last Dance » pour Rodgers à Green Bay, elle n’a pas bien démarré.

Rodgers a réalisé l’une de ses pires performances dimanche à Jacksonville (un match à domicile des Saints déplacé). Il n’avait que 15 sur 28 pour 133 verges, aucun touché et a lancé une paire d’interceptions, dont l’une a eu lieu dans la zone rouge.

Mais il y avait apparemment une raison – une raison très douloureuse – pour laquelle ce lancer était si derrière le receveur large Davante Adams. Rodgers a expliqué ce qui s’est passé lors de l’apparition de mardi sur The Pat McAfee Show. (Attention : langage NSFW)

“Il y a des interceptions que vous voulez récupérer… certaines qui ne sont pas de votre faute… mais la première de dimanche était entièrement due au DOUBLE tir de noix que j’ai pris” 😂😂 @AaronRodgers12#PatMcAfeeShowLIVE pic.twitter.com/Itef4xBPTe – Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) 14 septembre 2021

Aaron Rodgers à @PatMcAfeeShow lors de son premier INT dimanche: “Pour ceux d’entre vous qui sont revenus et l’ont regardé… Je n’aime pas trop m’excuser pour les interceptions… C’était entièrement dû au double tir que j’ai pris. ” ?? – Field Yates (@FieldYates) 14 septembre 2021

Rodgers a déclaré qu’il avait pris deux coups à l’aine juste avant d’être sur le point de lancer à Adams, ce qui l’avait évidemment un peu secoué sur le jeu. Voici un aperçu de cette interception :

Aaron Rodgers lance une zone rouge INT au choix de 3e ronde recrue #Saints Paulson Adebo Jusqu’à présent, Winston a lancé 0 INT, Payton l’a bien entraîné.pic.twitter.com/08uUbrsPbt – Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) 12 septembre 2021

“Je suppose que je dois surmonter cela et lancer une meilleure balle”, a plaisanté Rodgers après avoir donné l’explication de la pièce. «C’était douloureux. Ils en ont pour leur argent sur celui-là.

Bonne chance, Aaron.