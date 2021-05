Aaron Rodgers à Julio Jones? Comment les Packers peuvent réussir un échange à long terme pour l’étoile Falcons ⋆ .

Aaron Rodgers est toujours à la recherche d’un apaisement de la part de la direction des Packers. Julio Jones est prêt et disposé à quitter les Falcons. Mais y a-t-il vraiment un moyen abordable pour Green Bay de jumeler son quart-arrière MVP de la NFL avec le récepteur large d’élite d’Atlanta?

Mettre ensemble Rodgers et Jones semble être une solution gagnant-gagnant sur le papier, mais lorsque ce papier devient de l’argent, les Packers ne sont pas au bon endroit. Ils seront à peu près à égalité avec le plafond salarial 2021 une fois que toute leur classe de recrue aura été signée. Jones a un salaire garanti de 15,3 millions de dollars pour cette saison et un plafond de plus de 23 millions de dollars pour les Falcons. Seuls Atlanta (d’où l’intérêt de déplacer Jones), Chicago et la Nouvelle-Orléans ont des situations de plafonnement plus mauvaises que Green Bay.

Les Falcons cherchaient à obtenir un choix de première ronde en échange de Jones, mais étant donné qu’il a 32 ans et qu’il sort d’une saison paralysée, un deuxième tour ou un ensemble de choix semble plus réaliste. Green Bay peut également profiter du fait qu’Atlanta pourrait avoir un intérêt plus limité pour Jones que prévu, son âge, ses blessures et sa rémunération s’ajoutant à un mélange compliqué pour certaines équipes en lice.

Il est peu probable que les Packers se lancent «all in» pour un accord d’acquérir Jones pour Rodgers, mais la possibilité est plus raisonnable qu’on ne le pense. Voici un aperçu de la façon dont un trade de Jones pourrait baisser pour eux:

PLUS: Aaron Rodgers rompt le silence sur la situation des Packers

1. Restructuration du contrat d’Aaron Rodgers

Ce serait le moyen le plus rapide d’obtenir un soulagement à grande capitalisation. Les Packers l’ont déjà fait trois fois pour des joueurs à prix élevé en 2021 avec des accords ajustés pour les secondeurs extérieurs Za’Darius Smith et Preston Smith et le plaqueur gauche David Bakhtiari. Ils ont hésité à faire de même pour Rodgers en raison du plafond supplémentaire qu’il créerait pour les saisons futures.

Mais si Rodgers était appelé à le faire pour faciliter l’obtention de Jones, il peut créer environ la moitié de l’espace nécessaire, réduisant considérablement son plafond actuel de 37,2 millions de dollars. Le front office des Packers serait également sage de consulter Rodgers lorsqu’il envisage Jones par rapport à informer leur QB après coup.

2. Donnez une extension à Davante Adams

Les Packers emploient déjà un receveur d’élite qui est encore à son apogée. Au-delà de donner à Rodgers un dangereux co-non. 1, le Jones qui s’étendait sur le terrain serait un excellent complément à la possession haut de gamme d’Adams et à l’ensemble de compétences de la zone rouge.

Adams, un agent libre en attente en 2022, ne devrait pas déranger que son nouvel accord lucratif soit accéléré par l’acquisition de Jones, étant donné que la présence de Jones ne fera que contribuer à maintenir son niveau de production élevé. Entre les nouveaux accords pour Rodgers et Adams, les Packers devraient avoir raison pour que cela fonctionne avec Jones à court terme.

3. Soyez prêt à vous séparer d’un premier joueur

Les Falcons peuvent avoir une vision gonflée de la valeur de marché libre de Jones. Les Packers, cependant, ne devraient pas déranger de payer une prime pour s’assurer qu’il ne s’adresse pas à un autre concurrent NFC. Ils devraient être convaincus qu’ils auront un autre premier tour tardif en 2022.

Cela pourrait être élevé pour ce qui pourrait être un joueur de «location» qui pourrait donner à Green Bay trois bonnes années tout au plus. Mais c’est aussi pour combien de temps Rodgers est signé et Jones peut garder la fenêtre du Super Bowl de l’équipe grande ouverte pendant cette période. Les Buccaneers, champions du Super Bowl, qui ont battu les Packers dans le match de championnat NFC, ont adopté la même approche à court terme gagnant-plus grand maintenant. Étant donné à quel point Tampa Bay est passé en mode attaque pour garder sa liste chargée, Green Bay ne devrait pas hésiter à égaler l’agressivité.

PLUS: 49ers, Patriots parmi les meilleurs spots d’atterrissage de Julio Jones

4. Pensez à jeter quelques jeunes vétérans

Les Packers n’enverront pas d’anciens combattants avec de gros contrats à Atlanta étant donné que les Falcons ne peuvent et ne devraient pas les affronter en équipe en mode reconstruction avec un nouvel entraîneur et un nouveau directeur général. Mais ils pourraient utiliser quelques pièces pour s’adapter à une nouvelle attaque avec Arthur Smith et à une nouvelle défense avec Dean Pees.

Si Jones vient à Green Bay, les Packers peuvent déplacer un jeune receveur large, Allen Lazard ou Marquez Valdes-Scantling. Le demi offensif AJ Dillon pourrait avoir un certain attrait car Atlanta a Mike Davis comme la meilleure option de course. Défensivement, fin Dean Lowry est le plus consommable à l’avant. Avec leurs problèmes de profondeur secondaires, les Falcons pourraient aimer avoir Josh Jackson au cornerback ou à la sécurité.

Cela n’est peut-être pas nécessaire pour débarquer Jones, mais il y a suffisamment de jeunes pour adoucir le pot et limiter la compensation de sélection au repêchage. Il y a un talent de premier tour, cependant, les Falcons devraient vouloir le plus.

5. Vendez des Falcons en cachant Jordan Love

À quel point serait-il fou de donner à Rodgers un deuxième choix et de retirer son successeur de l’équation? Les Falcons, en échangeant Jones, indiqueraient qu’ils sont moins intéressés à soutenir Matt Ryan plus tard dans sa carrière et plus intéressés par un plan de transition QB bientôt.

C’était sur la table avant le repêchage avec toutes les rumeurs de Trey Lance avant que les Falcons ne bloquent l’ailier serré Kyle Pitts au 4e rang du classement général. L’idée originale était que Pitts serait un complément solide à Jones et Calvin Ridley, mais il est maintenant clair qu’Atlanta cherche à Pitts et Ridley pour être le nouveau coup de poing 1-2 de Ryan.

Ryan, le MVP 2016, est passé de ce niveau tandis que Rodgers vient sans doute de la meilleure de ses trois campagnes MVP. L’amour a des traits de taille, de bras, de passes et d’athlétisme similaires à Ryan Tannehill, qu’Arthur Smith a aidé à prospérer dans le Tennessee. Il serait difficile de voir les Falcons dire non à un accord avec Jones lorsqu’ils obtiendraient le premier tour des Packers 2022 et le premier tour 2020 en retour.

6. Soyez à l’aise avec plus de problèmes de plafond à l’avenir

Les Packers ont beaucoup manœuvré pour devenir conformes aux plafonds dans leur état actuel, et Rodgers et Adams leur donnent deux chemins supplémentaires en cas de transaction avec Jones. S’inquiéter trop de 2022 est futile, alors que le seul objectif, après deux saisons 13-3 avec Rodgers sous Matt LaFleur, est de percer pour un Super Bowl. Il y aura alors différentes opportunités d’obtenir un allégement de la casquette, sachant que ce n’est pas seulement cette année avec Jones.

Rodgers est toujours là maintenant, et l’engagement de le rendre satisfait ne concerne pas l’année prochaine. Pour les Packers, l’avenir sur lequel se concentrer commence en septembre et obtenir Jones sans trop abandonner le rend beaucoup plus brillant.