Aaron Rodgers a menti sur son statut vaccinal et les Packers en paient le prix

Aaron Rodgers ne jouera pas contre les Chiefs au cours de la semaine 9 de la saison de la NFL après avoir été testé positif pour Covid. Maintenant, nous apprenons non seulement que la franchise des Packers QB n’était pas vaccinée, mais qu’il a menti lorsqu’on lui a demandé son statut dans le camp d’entraînement.

Rodgers aurait travaillé comme un joueur qui n’a pas été vacciné cette saison, un détail auparavant inconnu de ceux en dehors de l’organisation des Packers. La plus grande question est de savoir pourquoi le quart-arrière a décidé de mentir carrément lorsqu’on lui a demandé son statut de vaccination en août.

On a directement demandé à Rodgers s’il avait été vacciné, ce à quoi il a répondu « oui », avant d’ajouter « J’ai été immunisé. » Il ne fait aucun doute, d’après la façon dont Rodgers a discuté des vaccinations, qu’il était absolument menteur sur son statut, et les fans ont des raisons d’être contrariés.

Si nous supposons que Rodgers avait contracté Covid auparavant et croyait qu’il avait une «immunité naturelle», alors répondre «oui» à une question sur la vaccination était un mensonge. Il était également totalement faux de se positionner ensuite d’un côté du spectre et ses coéquipiers non vaccinés de l’autre lorsqu’il a déclaré :

« Il y a des gars dans l’équipe qui n’ont pas été vaccinés. Je pense que c’est une décision personnelle, et je ne vais pas juger ces gars-là.

« Ces gars », comme dans « un groupe dont je ne fais pas partie », comme dans « J’ai été vacciné, mais je ne juge pas ceux qui ne le sont pas. À tout le moins, Rodgers a essayé de jouer la sémantique et de confondre le fait d’être vacciné avec « immunisé », ce qui, nous le savons, n’est tout simplement pas vrai.

Vendredi, le CDC a publié une étude évaluée par des pairs et approuvée comparant les taux de réinfection parmi ceux qui ont reçu le vaccin Covid, avec ceux qui ont reçu une «immunité naturelle» en ayant été précédemment infectés par le virus sans vaccination. Il a constaté que si l’immunité accordée contre l’infection empêchait effectivement les symptômes graves de Covid, l’immunité n’a pas duré aussi longtemps que ceux qui ont reçu le vaccin. De plus, ceux qui n’étaient pas vaccinés étaient beaucoup plus susceptibles de contracter et de propager le virus.

« Une analyse plus récente des données d’un réseau de 187 hôpitaux aux États-Unis a révélé que, parmi plus de 7 000 hospitalisations pour une maladie de type COVID-19 dont l’infection ou la vaccination antérieure avait eu lieu 90 à 179 jours auparavant, il y avait une probabilité 5,5 fois plus élevée. de COVID-19 confirmé en laboratoire chez les patients précédemment infectés que chez les patients complètement vaccinés. »

Nous pouvons donc garder ce chiffre à l’esprit, que Rodgers était 5,5 fois plus susceptible d’être testé positif pour Covid, puis regarder l’énorme fête d’Halloween à laquelle il a participé ce week-end avant de retourner dans les installations des Packers.

Il convient de noter que Rodgers n’a pas enfreint les directives Covid non vaccinées en organisant une fête. Cependant, il méprisait le bon sens. Bien qu’il travaillait dans un environnement qui l’obligeait à se distancier socialement de ses coéquipiers en raison de son statut vaccinal, et l’obligeait également à ne pas se trouver dans des situations à haut risque pendant le voyage, Rodgers ne s’est pas éloigné, a assisté à une fête à l’intérieur sans masque et n’a pas distance sociale.

Maintenant, les Packers en paient le prix. Ce n’est pas environ une semaine. De manière réaliste, leur emprise sur la NFC North est si prononcée que Green Bay peut abandonner un match à Kansas City et aller bien, mais être trompeur sur son statut de vaccination avant la saison, et maintenant sortir avec Covid est un énorme problème. Au minimum, Rodgers manquera les 10 prochains jours et ne sera pas autorisé à entrer dans les installations de l’équipe, non seulement en emportant la semaine 9, mais sa préparation pour la semaine 10 contre les Seahawks. Ce serait toujours le meilleur des cas, Rodgers manquant potentiellement plus de temps s’il présente des symptômes au cours de cette période.

L’effet football est secondaire au fait de causer un problème là où il n’y en avait pas besoin, et Rodgers l’a apporté lui-même.