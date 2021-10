Aaron Rodgers a partagé les conseils qu’il avait pour Joe Burrow dans Packers-Bengals

Cela ne fait même pas un an que le quart-arrière des Bengals Joe Burrow a subi une blessure au LCA au cours de sa saison recrue, et il est déjà de retour et a eu un impact lors de la deuxième année.

Mais la défaite de dimanche de la semaine 5 contre les Packers de Green Bay a eu des fans des Bengals (et tout le monde, vraiment) retenant leur souffle. Au cours du deuxième quart, Burrow a tenté de courir pour un premier essai sur un troisième et long jeu. Au lieu de glisser, il a essayé d’étirer la course sur des mètres supplémentaires et a pris un énorme coup dans le processus. Bien que Burrow revienne finalement dans le jeu, il était impossible pour Aaron Rodgers d’ignorer ce coup.

welp, Joe Burrow était juste dans un accident de voiture pic.twitter.com/WiXChKidxa — Christian D’Andrea ne possède probablement pas de brasserie (@TrainIsland) 10 octobre 2021

Les deux quarts ont eu une brève conversation lors de leur conférence de presse d’après-match. Et lors de son apparition régulière mardi au Pat McAfee Show, Rodgers a révélé qu’il avait dit à Burrow qu’il devait glisser.

« Je suis un fan de Joe Burrow et j’apprécie la façon dont il mène ses affaires. Je leur ai dit après le match qu’il était TROP talentueux JUST SLIDE » ~@AaronRodgers12 en jouant contre @JoeyB pour la première fois pic.twitter.com /gxFYX0Epqn – Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) 12 octobre 2021

Rodgers a déclaré après quelques blagues sur l’entraîneur de LSU Ed Orgeron :

«Je vais vous dire ce que je lui ai dit, que j’ai dit à d’autres quarts de temps en temps : Slide. Faire glisser. J’ai dit: ‘Tu es trop talentueux, tu as tellement de choses devant toi à accomplir dans cette ligue. Parfois, tu dois glisser. J’aurais dit la même chose à Andrew (Luck). Vous savez, Andrew s’est d’abord blessé en faisant d’Indy Superman et en renversant des gars et tout.

Bien que je sois sûr que Burrow a entendu ce conseil de son équipe d’entraîneurs, cela signifie probablement quelque chose de spécial venant de Rodgers. Il est dans la ligue depuis 17 saisons. Il sait ce qu’il faut pour rester sur le terrain, et clairement, il veut un avenir similaire pour Burrow.

Espérons qu’il prendra ce conseil à cœur.